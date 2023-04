Egy csészényi időt? Stephen Hawking időtlen érdemeiről

Ám Hawking nem csupán a fekete lyukak területén végezett kutatásaiért érdemelne Nobelt. A tudomány népszerűsítéséért tett munkássága legalább ennyire fontos: milliók számára tette érthetővé az Univerzumot. Az idő rövid története című könyve csaknem a szó szoros értelmében megnyitotta a világegyetemet a hétköznapi emberek számára, olyannyira érdekfeszítően mesélt az Univerzum működéséről, keletkezéséről.

Minden idők egyik legnagyobb példányszámban eladott ismeretterjesztő könyvét nagyon prózai okokból íratták: pénzért. Ám azért alaposan megdolgozott a szerző: a művet 1982-ben kezdte írni, 1988-ban került végre nyomdába, ekkor derült ki: komoly szerkesztési hibák vannak benne, ezért a nyomást leállították. Gyors javítások után végre még abban az évben piacra került, és – robbant. Hogy miért? Mert az átlagember számára teljesen érthetően közvetítette a kozmológiát, a fizikát, magát az Univerzumot. Egyetlen képletet találni a könyvben: E=mc2, Einstein (aki csaknem hihetetlen módon nem a relativitáselméletért kapta meg a Nobel-díjat) híres képlete, mely már a popkultúrába is beépült. A matematikanélküliségnek ugyancsak prózai okai vannak: szerkesztője elmagyarázta a szerzőnek, hogy minél több képlet található a könyvben, annál kevesebben olvassák majd el.

A munka nem csupán a képletek kikerülése miatt volt keservesen nehéz: Hawking addigra már teljesen lebénult, beszédét egyetlen személy értette, ám később ezt a képességét is elvesztette, ugyanis tüdőgyulladás miatt gégemetszést kellett végrehajtani rajta. Maradt tehát a számítógép, melyet szem- és apró kézmozdulatokkal vezérelt, már amíg képes volt parányi mozdulatokra, ugyanis a későbbiekben ez az adottsága is cserben hagyta. Érdemes említeni, hogy amikor diagnosztizálták betegségével (21 éves korában tudta meg, hogy Lou Gehrig-kórban szenved), az orvosok azt mondták, mindössze néhány éve van hátra, de Hawking 76 évesen halt meg. Talán kegyetlennek tűnik e kijelentés, de betegsége valójában hozzájárult elméje fejlesztéséhez: a tudós kénytelen volt mindent megtartani emlékezetében, ezért olyan összefüggéseket is képes volt felfedezni, melyekre az átlagember aligha lett volna képes (újabb bizonyíték arra, hogy „leguglizni” a dolgokat nem igazán jó megoldás, az igazi tudásnak nem az interneten, hanem a fejben is ott a helye).

Az idő rövid története mindennél fényesebb bizonyítéka annak, hogy a tudást le lehet, sőt, le kell hozni a hétköznapi emberek szintjére. Ugyanezt a módszert választotta Carl Sagan (1934–1996), aki a híres, 13 részes Kozmosz című sorozatában mutatta be a világegyetem működését, s tette ezt úgy, hogy közben gyakorlatilag a fizika teljes történetét is sikerült ismertetnie (számos sikerkönyvében folytatta e munkát). Ezek a művek megkerülhetetlenek azok számára, akik meg szeretnének ismerkedni a kozmológiával, fizikával, csillagászattal, mi több, fiatal tudósok ezek mentén haladnak, hogy munkáikat, eredményeiket érthető módon mutassák be a nagyérdeműnek.

Hawking élete vége felé óva intett attól, hogy mi magunk kutassunk idegen civilizációk után. Érdekes példával tette ezt: valahányszor a Földön alacsonyabb rendű civilizáció találkozott magasabb rendűvel, mindig az alacsonyabb rendű húzta a rövidebbet (például Kolumbusz és az indiánok esete). Az viszont elvitathatatlan tény, hogy ha valaha is képesek leszünk a csillagközi utazásra, Az idő rövid története című könyvnek nagy szerepe lesz ebben, hiszen úgy gyújtott fényt az átlagember számára a fizikában, kozmológiában, ahogy az Ősrobbanás létrehozta a Világegyetemet.

Miklóssi Szabó István