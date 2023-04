Ha idén még sokaknak gyakran fejtörést okoz, miként lehet gyorsan és könnyedén eljutni a Sepsi Arénához és az OSK Stadionhoz egy-egy nagyobb előadásra vagy mérkőzésre – mint amilyenekre ezen a héten is volt példa, hiszen például szerdán közel 7000 érdeklődő igyekezett focimeccsre és újcirkuszi produkcióra –, jövőre már várhatóan nemcsak autóbusszal vagy gépkocsival, de gyalogosan vagy két keréken is könnyen és biztonságban juthatunk ki.

Amint terjeszkedik, fejlődik városunk és környéke, egyre fontosabbá válik a megfelelő közlekedési infrastruktúra kialakítása. Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának lépést kell tartania a megnövekedett autós forgalommal, ugyanakkor támogatnunk kell az egészséges és zöld közlekedési alternatívákat, a kerékpározást és a gyaloglást. Éppen ezért több irányból igyekszünk kezelni a helyzetet: míg a járművek számára terelőutat építünk, a gyalogosoknak járdát alakítunk ki olyan helyeken, ahol eddig nem volt, a kerékpárosoknak pedig bicikliutakat létesítünk.

Terelőút a városi forgalom tehermentesítése érdekében

Sepsiszentgyörgyön havonta több mint félmillió gépkocsi halad át, az elmúlt 30 napban például 581 ezer jármű érkezett városunkba. Ezt egy, a városbejárat hét pontján működő autószámoló program rögzíti egész pontosan, hogy mikor és hány autó jön be és megy ki a városból. A vidombáki repülőtér átadása után ez a szám várhatóan még nagyobb lesz. Érdekes adat, hogy az említett időszakban a legtöbb autó, mintegy 160 ezer a Csíki medence irányából érkezett hozzánk, Kézdivásárhely felől 130 ezer, Szotyor felől 116 ezer, Illyefalva felől 50 ezer, Uzon felől 44 ezer, Árkos felől 40 ezer, valamint Előpatak felől 41 ezer. Ezek a számok is jól érzékeltetik, hogy a terelőút átadásával mekkora forgalmi terhet veszünk majd le a városról: legalább 20 százalékkal csökken majd a tranzitforgalom mértéke, hiszen csak azok jönnek majd be a városba, akiknek itt van dolguk.

A 11,56 kilométer hosszú kerülőút Brassó irányából Szotyor előtt ágazik le a 12-es országútból, kikerüli Szotyort, Kilyént és Sepsiszentgyörgyöt, majd a város csíkszeredai kijáratánál, a Sepsi Aréna mögött csatlakozik vissza a 12-es országúthoz. Az útszakaszon négy körforgalom és három felüljáró is épül, összköltsége közel 352 millió lej. Jól haladnak a munkálatokkal, még kicsit jobban is, mint ahogy azt az ütemterv előírja, így a jelen állás szerint tartható a 2024 májusi átadási határidő. Csíkszereda irányában, a vámmal szemben régészeti feltárások zajlanak, ez kissé lassítja a munkálatokat.

Kerékpárral és gyalogosan

Mint arról már egy korábbi Önkormányzati szemlében beszámoltunk, az Olt folyó gátja mellett az év végéig új, négy méter széles gyalogos és kerékpáros híd épül a városi mobilitási terv részeként. A munkálatokkal jelenleg az ütemterv szerint haladnak: zsaluznak, betont öntenek a pilléreknek.

Ugyanakkor a folyó partján, a töltésen Kilyéntől Árkos patakáig körülbelül hét kilométer hosszú és két méter széles aszfaltozott kerékpárutat építünk. A két méter széles bicikliúton kétirányú közlekedés lesz, felfestett menetiránnyal és közlekedési táblákkal. Az út mindkét oldalát beton szegélykövek zárják. A Debren- és Kökényes-patak fölött körülbelül 28 méter hosszú, 2,5 méter széles felüljárók vezetnek át. A kerékpárút mentén energiatakarékos, napelemes, fényérzékelőkkel ellátott lámpák biztosítják a világítást, hogy sötétben is biztonságosan lehessen használni.

A múlt héten adtuk át a terepet az építőknek, ugyanaz a cég végzi majd a munkálatokat, amely a terelőúton is dolgozik.

A Păius David hadnagy út mentén elkezdték kiépíteni az új járdákat, már felszedték az érintett aszfaltrészt. Itt és az Oltmező utcában is járda épül, továbbá mindkét úton kerékpársávokat alakítunk ki, ez utóbbi a Sepsi Aréna előtti körforgalomnál csatlakozik a már meglévő bicikliútszakaszhoz.

Így jövőre várhatóan nemcsak gépkocsival vagy autóbusszal, de kerékpárral és gyalogosan is biztonságosan mehetünk ki városunk egyik leglátványosabban fejlődő részéhez, ahol sportcsapatainknak szurkolhatunk a mérkőzéseken. De ugyanide a városünnep egy-egy nagyobb előadására, a SepsiBook könyvásárra vagy vendégelőadásokra, koncertekre is kisétálhatunk vagy kitekerhetünk (talán ez lesz a leggyorsabb módja), így akinek kedve tartja, kis mozgás után töltődhet majd fel új kulturális vagy közösségi élményekkel.