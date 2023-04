HÓKOTRÓKAT IS BEVETETTEK. Erdély több pontján havazott szerdán délelőtt, Hargita és Máramaros hegyvidékein egyaránt be kellett vetni a hókotrókat, például Borszék térségében a 15-ös országúton.

A Bucsin-tetőn és Gyilkostó térségében vegyes csapadék hullott, de a forgalom zavartalan volt, Hargitafürdőn szintén havazást és erős szelet is jeleztek. Havazott a Radnai-havasokban is, emiatt a 18-as számú országúton 1400 méter fölött, a Borsai-hágó térségében akadozott a forgalom és csökkent a látótávolság; a 900 méter fölötti Gutin-hágónál is csúszásgátlót szórtak el. (Krónika)

ILYEN EGY JÓ MUNKAHELY. Kilencnapos dél-amerikai körútja során Klaus Iohannis államfőnek csak négy napra volt hivatalosan bejelentett programja: Brazíliában két, Chilében és Argentínában egy-egy napot töltött államfőkkel és más hivatalosságokkal, emellett pedig Brazíliában és Chilében két-két, Argentínában egy szabadnapja volt. A látogatásnak – amelyre Iohannis szintén bérelt magángéppel utazott, felesége társaságában – elemzők szerint jelentős külpolitikai tétje vagy hozadéka nincs. (Digi24)

A VILÁGHÁLÓN FOLYTATJA. Ötévi együttműködés után otthagyta a Prima TV csatornát Dragoș Pătraru. A Nemzet állapota (Starea Nației) műsor ezentúl saját YouTube-csatornáján lesz követhető. A népszerű tévés elmondta: soha nem avatkoztak be a munkájába, pedig a csapat „a lehető legnagyobb szabadságot engedte meg magának, és néha többet is annál”; azért döntöttek a távozás mellett, mert nem kapták meg a leszerződött pénzt a tévétársaságtól. Egyébként a Prima TV-nél sugározták a leghosszabb ideig Pătraru tíz éve (2013 februárjában) elindított műsorát, amely a România TV-nél rajtolt, aztán a közszolgálati adóhoz (TVR) került, onnan a Digi 24 csatornához, majd ismét a TVR-hez, de mindenhol megpróbáltak beleszólni annak tartalmába. (Libertatea)

HARMINC ÉVET KAPOTT. Lakásgondjai már biztosan nem lesznek az onyesti gyilkosnak: a bíróság jogerősen 30 évi letöltendő börtönre ítélte a 68 éves Gheorghe Moroșant, aki 2021 márciusában előbb túszul ejtette, majd leszúrta azt a két munkást, akik egykori tömbházlakása felújításán dolgoztak. A felesége cinkosságért 12 évet kapott. Emellett a házaspárnak kétmillió eurós kártérítést is ki kellene fizetnie az áldozatok családjának, ha lenne, miből. A gyilkosság hátterében az áll, hogy a házaspárt kilakoltatták, miután a feleséget munkaadója beperelte egy 800 millió lejes hiány miatt, és a bíróság a cégnek ítélte a lakást. A szomorú történetben egy másik eljárás is indult, amely a rendőrség beavatkozását vizsgálja, mert amikor Moroșan felhívta őket, hogy túszul ejtett két személyt, nagy erőkkel kivonultak, de mire órákig tartó tárgyalások után végre betörték az ajtót, az egyik munkás már nem élt, és a másik is meghalt a kórházba szállítás után. (Europa FM)