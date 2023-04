Hogyan válassz megfelelő kerti bútorokat? /X/

Napjainkban a kerteket, teraszokat egyre inkább a nappali meghosszabbításaként használjuk, hiszen nemcsak dekoratívak, hanem időjárásállóak is a kerti asztalok, székek, nyugágyak, illetve ezek párnái, de kültéri szőnyegeket, hangulatvilágítást is vásárolhatunk. A kényelem a kerti bútorok esetében is az elsődleges szempontok közé tartozik. Találd meg a legjobb kültéri bútorokat, hogy minden időben és hosszú ideig élvezhesd a természet lágy ölét úgy, mintha a nappaliban lennél!

Használd ki a kültereket minél tovább!

A tavasz beköszöntével megtelnek a kávézók, éttermek teraszai, és előkerülnek az otthonokban is a kerti bútorok, megtelik élettel minden. A Dublino Home időjárásálló kerti asztal és szék választékában megtalálhatod a teraszodhoz illő és stílusban megfelelő darabokat kis és nagy alapterületre egyaránt.

Azok a teraszok, amelyek állandó vagy ideiglenes tetővel rendelkeznek vagy pergolával fedettek, még csapadékos időben is jól használhatóak kinti tartózkodásra, így esetükben a tartós, kerti bútorok még hosszabb ideig szolgálhatják egy-egy szezonban a kényelmünket. Éppen ezért fontos, hogy kiváló minőségű, hosszú élettartamot garantáló kerti bútorokat válasszunk.

Változatos kerti asztalok

Ma már minden stílushoz választhatunk változatos anyagokból, különböző méretekben készülő kerti bútorokat igényeinknek megfelelően, a modern otthonokhoz éppúgy, mint a falusias vagy romantikus ízlésnek megfelelően.

A korszerű kerti asztalok gondozásmentes anyagokból készülnek, utókezelést nem igényelnek, így igazán praktikusak a rohanó életmódot folytató embereknek is. Nagy előnyük, hogy nem árt nekik sem az erős napsugárzás, sem a csapadék, sem a fagy, így tárolóhely hiányában kint is hagyhatjuk. Persze nem árt, ha bútorvédő fóliával letakarjuk a hosszabb élettartam érdekében.

Választhatunk szögletes vagy kerek, fix méretű vagy bővíthető, központi oszlopos vagy hagyományos lábas asztalok közül, normál vagy dohányzóasztal magasságban.

Az otthon folytatása

A kerti bútorok stílusát igazíthatod a kerthez, a házhoz, az ottonodhoz, de dönthetsz úgy is, hogy kontrasztos, attól merőben eltérő megjelenést adsz neki.

Amennyiben elsősorban étkezésre használnád a teraszt, érdemes ennek megfelelően kültéri étkezőasztalt és hozzá illő székeket vásárolni. Ha inkább csak relaxálásra, napozásra rendeznéd be, akár a medencepartot, akkor a lounge garnitúrák, kisasztalok, nyugágyak jöhetnek szóba. Elegendő hely esetén elkülönítheted az egyes funkciókat növények, paravánok vagy más térelhatárolók segítségével.

A kerti bútor anyaga meghatározó lehet a megjelenés tekintetében, bár ma már fa és rattan hatású műanyag asztalokat, székeket, napágyakat, de virágládákat is beszerezhetsz, így bármelyik stílusnak hódolva is tartós, időjárásálló darabokkal rendezheted be a kültereket. (X)