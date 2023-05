Előző írásunk

Újabb négy évig Kelemen Hunor vezeti az RMDSZ-t, miután a szervezet 16. tisztújító kongresszusa bizalmat szavazott neki szombaton Temesváron. A 2023-2030-as időszak fő feladatait tartalmazó új pártprogramot és a romániai magyar romák integrációját támogató nyilatkozatot is elfogadtak a kongresszuson. Felszólalt Markó Attila korábbi kisebbségi államtitkár, a restitúciós bizottság volt tagja is, akit csütörtökön az utolsó perben is felmentettek az ellene felhozott vádak alól.