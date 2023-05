Következő írásunk

A hazai környezetben asztalhoz álló Sepsi-SIC csapata meglepetésre mindössze csak egy mérkőzést tudott nyerni a vendég Focșani ellen a férfi pingpong Szuperliga tizedik fordulójában, és a zöld-fehérek 3–1-es vereséggel fejezték be a Vrancea megyeiekkel szembeni párharcot. A Simon Teodor irányította együttes öt győzelmet és öt elvesztett meccset jegyzett a 2022–2023-as idényben, és akárcsak tavaly, most is bronzéremmel zárták a bajnokságot.