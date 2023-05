Az egybegyűlteket Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere – maga is a kötetben szereplő háziasszony – köszöntötte, ajánlva a kiadónak, hogy a férfiaknak is nyújtsanak teret.

Demeter László ötletgazda, a Tortoma Könyvkiadó vezetője elmondta, minden gasztronómiai törekvésük eredete, de a kiadó tizenhat éves történetének is első darabja Dr. Zathureczkyné Zelch Manci Recept-Könyve. Az a két világháború között hat kiadást ért meg. Ha egy erdővidéki házban volt két könyv, a Biblia mellett a másik Zathureczkyné szakácskönyve volt. A Tortoma is kiadta két alkalommal. Másik könyvük Baby szakácskönyve, amely egy híján 1200 receptet tartalmaz. Karácsonyra jelent meg a Saly Noémi szerkesztette Ferencesek főztje című könyvük, melybe egy 1693-ban a csíksomlyói ferences klastromban kelt szakácskönyvet is belefoglaltak. Szőcs Előd csíkszerdai mesterszakács ötven ételt elkészített, a mértékeket (pl. a marékot) dekásította.

Ezek után Demeter László rátért a sorozatra, melynek hetedik kötetét mutatták be. Kezdetben nem gondolt sorozatra. Szűk három esztendeje merült fel, hogy állítsanak össze olyan erdővidéki receptes könyvet, amelyben a háziasszonyok is szerepeljenek. 2020 karácsonyára elkészült. Pozitív fogadtatásban részesült, és közben megismerkedett Jánossy Alíz gasztronómiai szakíróval is, azóta együtt dolgoznak. Az erdővidéki után megjelent a gyergyószéki, sepsiszéki, felcsíki szakácskönyv, Barót testvérvárosából, Dabasról kettő: egyben háziasszonyok, a másikban férfiak főznek. És – válaszolva az alpolgármester felvetésére – lesznek a kistérségeknek férfias változataik is. Éppen készül Demeter Katalin összeállításában a 100 erdővidéki recept férfiasan.

Jánossy Alíz jelen kötetről elmondta, nagyon más, mint a többi, mert a hagyományos ételektől a modernekig minden megtalálható benne, még a szusi is. Hagyományosnak azt a receptet tekintették, amelyikről feltételezték, hogy a háziasszony nagymamája is azt használta. Munkájáról elárulta, ő egységesítette a száz receptet, odafigyelt az arányokra is. Tulajdonképpen azt akarták megmutatni, hogy a 2020-as évek elején Sepsiszentgyörgyön milyen ételeket főztek. Ez az anyag majd évtizedek múlva érdekes lehet egy néprajzkutatónak, antropológusnak, gasztrotörténésznek – tette hozzá.

Demeter Katalin, aki a gyűjtés nagy részét végezte, elmondta, jó érzés ennyi ismerős arcot látni, eszébe jut, kinél mit kóstolt. Berkecziné Farkas Anna, az anyag közel egyharmadának gyűjtője örömmel tapasztalta, hogy Sepsiszentgyörgyön szeretnek főzni az asszonyok.

Demeter László elárulta, mely receptes könyvek vannak előkészületben: az erdővidéki férfias változat, továbbá: alcsíki háziasszonyok, kézdiszéki háziasszonyok, Nagy­enyed környéki, barcasági férfi és női receptes könyv, Budapest 22. kerületében, Budafok-Tétényben is folyik a gyűjtés.

Jánossy Alíz ajánlotta, ha egy-egy térség elkészül, jó lenne válogatást közölni, például Háromszéket vagy Csík-, Gyergyó-, Kászonszéket összegezni és a recept közlőjét is jobban megismertetni.

100 sepsiszentgyörgyi recept, 100 sepsiszentgyörgyi háziasszony. Tortoma Könyvkiadó, Barót, 2023. Felelős szerkesztő: Jánossy Alíz, az anyagot gyűjtötte: Demeter Katalin, Balázs Melinda, Berkecziné Farkas Anna, fotó: Ferencz Anikó és Lázár Szilárd, grafikai szerkesztő: Kolumbán Hanna. Felelős kiadó: Demeter László.