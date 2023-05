Bihari Edömér az elmúlt időszakban elvégzett munkálatokról és a jövőbeli tervekről számolt be, majd úgy fogalmazott, továbbra is a közösség érdekében fog csapatával együtt dolgozni. A csapatmunka fontosságára hívta fel a figyelmet Balázsi Dénes, az RMDSZ Erdővidék Széki Szervezetének ügyvezető elnöke, Bardoc polgármestere is, mondván: közösségi fejlesztéseket akkor könnyebb elérni, ha közös értékek mentén gondolkodnak és cselekszenek. Váncza Tibor, Erdővidék Széki Szervezetének elnöke örömét fejezte ki, hogy a kistérség minden települését RMDSZ-es polgármester vezeti. Fontosnak nevezte, hogy a helyi ifjúsági szervezetekkel partneri viszonyuk legyen, és minél több helyen megalakuljanak a nőszervezetek. Bodor László, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének ügyvezető elnöke a szövetség Bukaresttől egészen Brüsszelig tartó kapcsolatrendszerében rejlő fejlesztési lehetőségeket hangsúlyozta: kormányzati munkájuknak köszönhetően rengeteg beruházás indult el Székelyföldön. „Akkor tud Középajta Nagyajtával kéz a kézben előrelépni, ha az infrastrukturális fejlesztések mellett a közösséget is jól meg tudjuk szervezni. A mi feladatunk egyértelmű: a társadalom különböző rétegeivel – történelmi egyházak, nőszervezet, ifjúság, gazdatársadalom, pedagógusok stb. – való viszonyok rendezése és fejlesztése, partnerségeink megerősítése” – jelentette ki.