Jóváhagyták a felsőoktatási törvény tervezetét

A bizottság az RMDSZ több módosító javaslatát is jóváhagyta, például azt, miszerint a romániai felsőoktatás minőségét ellenőrző ügynökség (ARACIS) által végzett kiértékeléseken kell lennie egy kisebbséginek is a bizottság tagjai között, amennyiben az ellenőrzés olyan felsőoktatási intézményben történik, ahol az adott kisebbség nyelvén is folyik oktatás.

A szövetség egy másik elfogadott módosítása értelmében azokon a szakokon, ahol nincs állami oktatás valamely kisebbség nyelvén, külön helyeket kell biztosítani az illető kisebbséghez tartozó jelentkezőknek.

A román állampolgárságú, külföldi egyetemen tanuló diákok 50 százalékos kedvezménnyel utazhatnak a hazai vízi tömegközlekedési eszközökön és a vasúti járművek másodosztályán 30 éves korukig, ha felmutatják az adott tanévre érvényes diákigazolványukat – mondja ki az RMDSZ egy másik módosítása.

A PSD egyik módosító javaslata értelmében szabálysértésnek minősül és 100 000–200 000 lej közötti bírságot von maga után, ha egy természetes vagy jogi személy pénzért árul tudományos munkákat, vizsga- vagy szakdolgozatokat abból a célból, hogy azok megvásárlója illetéktelenül jusson egyetemi, mesteri vagy doktori oklevélhez. Az ezeket a szolgáltatásokat hirdető felületeket a távközlési minisztériumnak kell azonosítania, és intézkednie a felszámolásukról. Amennyiben a már megszüntetett felületet újranyitják, a szabálysértés már 300 000 és 600 000 lej közötti összeggel bírságolható – áll a módosításban.

A felsőoktatási tanügyi alkalmazottak és kutatók nyugdíjkorhatára 65 év, de az illető kérésére ez kitolható az egyetemi év végéig.

A tervezetet első házként a képviselőház, majd döntő fórumként a szenátus vitatja meg és szavaz róla.