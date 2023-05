Mert tud jókat mondani. Minap éppen a magyar nyelvről nyilatkozott, amikor megkérdezték, miként kommunikált látogatása során: „Általában németül és angolul, ugyanis magyarul csak a mennyben beszélnek, hiszen azt mondják, egy örökkévalóság kell ahhoz, hogy megtanuljuk ezt a nyelvet.” Sokat mondott az arcára gyakran kiülő mosoly, mely sugározta a szeretetét. Meg a felkészültsége. A Pázmány Péter Egyetemen filozófiai mélységgel és kristálytisztán vázolta fel jelenünket, adott olyan tűpontos korrajzot közelmúltunkról, jelenünkről és adott útmutatást a jövőnket illetőleg, hogy azt tanítani kellene. A sportarénai viselkedése, a fiatalokhoz való viszonyulása II. János Pál pápáéhoz volt hasonlatos, akinek a világ fiatalsága skandálta angolul, hogy John Paul II, we love you, azaz második János Pál, szeretünk!

A szentmisén pedig olyan történt Magyarországgal, ami talán Szent István óta nem: innen, Budapestről, innen, Szűz Mária országából kérte az ő segítségét egész Európára, az egész világra! Ráadásul a repülőn hazafelé menet is nyilatkozott: „Hiszem, hogy a béke mindig nyitott csatornákon keresztül jön létre, soha nem lezárással. Mindenkit arra kérek, hogy nyissa meg a kapcsolatokat, a barátság csatornáit. Ez nem könnyű.” Egy tudósító arról érdeklődött, hogy Hilarion magyarországi orosz ortodox metropolita, Kirill moszkvai pátriárka jobbkeze – akivel a katolikus egyházfő nem tervezett módon találkozott és beszélt is Budapesten –, valamint Orbán Viktor lehetnek-e közvetítők az ukrajnai béke felgyorsításában. A Szentatya azt felelte: „El tudja képzelni, ugye, hogy ezen a találkozón nemcsak a Piroska és a farkasról beszéltünk? Mindezekről a dolgokról beszéltünk, hiszen mindenki érdekelt a békéhez vezető útban. Én hajlandó vagyok megtenni bármit, amit meg kell tenni. Most is folyik egy küldetés, de ez még nem nyilvános. Amikor az lesz, beszélni fogok róla.”

A rendezőknek meg szekérderéknyi piros pont és elismerés jár. Hibátlanul teljesítettek. Pedig nem volt könnyű dolguk. Mert amellett, hogy a világ egyik legvadászottabb embere a pápa, ráadásul meg kópé is, aki gyereki örömmel hágja át a protokoll és a biztonság szabályait, szökik meg őrzői nagy rémületére és boldogan vegyül el a tömegben. Óhajtja, várja, igényli az emberek szeretetét, és mérték nélkül sugározza a sajátját feléjük. Felénk.