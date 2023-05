A Fejlesztési Minisztériumot kereste fel Bukarestben Kovács Gergely, Erdély érseke, Bokor Tibor polgármester és Bejan András, a Nagy Mózes Líceum igazgatója. Azért fordultak Cseke Attila miniszterhez, hogy segítségével megoldást találjanak a Nagy Mózes Líceum kormányzati alapokból való felújítására.

„Tavaly volt egy részleges projektünk, azt viszont visszadobták, mondván, hogy az egyház nem pályázhat fejlesztési alapokra. Roppant nehéz helyzetben vagyunk, hiszen 2010-től a gyulafehérvári státus az ingatlan tulajdonosa, pályázni viszont jelenleg csak az önkormányzat tud. Jó tudni, hogy óriási összegről van szó, a tavaly 4,5 millió euró körüli összegre becsülték a szükséges beavatkozás költségét. Ezt a pénzt az önkormányzat nem tudja elővenni, az egyházról nem is beszélve” – magyarázta a gondokat Bejan András, aki szerint már csak a tervek elkészítése is, óvatos becslés szerint, több százezer lejes tételt jelent.

A kantai iskola igazgatója szerint a felújítás sürgető lenne, mert ugyan 2013-ban a tetőt rendbe tették, de a patinás épület egyre több sebből vérzik. „Az energiaárakat nézve sürgős lenne a fűtésrendszer teljes cseréje, ugyanakkor a villanyhálózat modernizálása is. Az pár helyen megtörtént ugyan – például az informatikatermekben –, de máshol is időszerű lenne, mert évtizedek óta elhanyagolt állapotban van” – magyarázta az igazgató. Bejan András szerint emellett az iskola külső javítása is időszerű, a villany- és fűtéshálózat korszerűsítése után pedig az egyelőre jó állapotban lévő osztálytermekben is muszáj lenne egy felújítási munkálatnak következnie.

Az igazgató kifejtette: nemcsak ők, hanem több oktatási intézmény van hasonló helyzetben, és a kérdés a katolikus egyház mellett más felekezeteket is érint, akik tulajdonaiban iskolák vagy óvodák működnek. „Most még komolyabb beavatkozás nélkül, tűzoltásként lehetne az épület felújításával foglalkozni. Öt-tíz éven belül viszont annyira megromolhat az épület állaga, hogy esetlegesen ki kell belőle költöznünk. Ezért kilincseltünk megoldásért a minisztériumban, amíg van, kihez forduljunk” – utalt arra, hogy az RMDSZ kormányon van.

Bejan András szerint ígéretet kaptak arra, megvizsgálják, miként tudnak úgy támogatást biztosítani, hogy az egyháznak ne kelljen lemondania a tulajdonáról.