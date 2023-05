Díszoklevél Féder Zoltánnak

Brassóban ünnepelték a hét végén Izrael állam alapításának 75. évfordulóját a zsidó közösség tagjai. Ez alkalommal díszoklevéllel tüntették ki Féder Zoltánt is, aki nagyon sokat tett azért, hogy ne merüljön feledésbe a háromszéki, sepsiszentgyörgyi zsidóság történelme és meghurcoltatása.

A brassói Bét Izrael zsinagógában tartott ünnepségen a szomszéd megye tanácsának alelnöke, Szenner Zoltán Huba méltatta a zsidó népet, önálló államuk létrehozásának jelentőségét.

Féder Zoltán előrehaladott kora miatt nem lehetett jelen a rendezvényen, a neki szánt díszoklevelet – melyen az áll, hogy a Háromszék megyei zsidók életének kutatásáért, dokumentálásáért kapja az elismerést – Herman Rosner vette át, és ugyanő méltatta a kitüntetett munkásságát is. Bemutatta az ugyancsak vaskos könyvet, a Zsidók Háromszéken címűt, melyen Féder Zoltán több mint tizenöt évet dolgozott, és amely dokumentumokkal mutatja be az itteni zsidók történetét 1696 és 2004 között. Kiemelte, ennek a hatalmas munkának köszönhető, hogy Sepsiszentgyörgyön létrejött a zsidó emlékpark, amely mások mellett a holokausztban elpusztított 52 háromszéki zsidó kisgyermek előtt is tiszteleg.

Herman Rosner beszélt Féder Zoltán másik könyvéről, a Tűnődések alkonytájt címűről is, amely kiegészítője a jelentős dokumentarista műnek, e vidék sajátos társadalmi és történelmi feltételei közé települt és az adott történelmi korszakok történéseit megélő és átélő zsidók érzelmi-értelmi reflexióiba próbál bepillantást nyújtani. Kitért a kitüntetés időpontjának jelentőségére is, 79 évvel ezelőtt május 3–5. között deportálták haláltáborokba a háromszéki és erdélyi zsidókat. Mint fogalmazott, Féder Zoltán a háromszéki zsidók történelmének megmentője.