Megkezdődött a beiratkozás

Az új módszertan szerint azoknak a gyermekeknek, akik augusztus 31. után töltik be a hatodik életévüket, a szülő kérésére az óvoda állíthatja ki az iskolaérettséget bizonyító igazolást, illetve javasolhatja, hogy a nagycsoportban folytassák az óvodát, és a Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ csak abban az esetben készít iskolaérettségre vonatkozó felmérést, ha a gyermek nem járt óvodába vagy külföldről érkezett haza. Utóbbi esetben egyetlen kérést sem jegyeztek idén Háromszéken, arról pedig nem készült összesítés, hogy az említett korosztályú jelenlegi óvodások közül hányan kívánnak ősszel iskolába indulni.

Tegnaptól május 18-ig az iskolák fogadják a beiratkozási típuskéréseket, amelyet a szülő/törvényes képviselő/gyám online is letölthet az edu.ro oldalról, és elküldheti e-mailen vagy postai küldeményként, de személyesen is benyújthatja annak az iskolának a titkárságán, ahová szeretné beíratni a gyermekét. Aki e-mailen vagy postai úton küldi el a kérést, egy saját felelősségre tett nyilatkozatot is ki kell töltenie és mellékelnie, amelyben az adatok hitelességéért kezeskedik. Amennyiben a gyermek ajánlást kapott az óvodától, az erre vonatkozó iratot is mellékelni kell.

A körzeti iskolákba az elosztás május 19–22. között történik egy informatikai program segítségével, azt követi a betöltetlen helyekre benyújtott kérések elbírálása és érvényesítése. Az előkészítő osztályokba beiratkozott gyermekek névsorát és az üresen maradt helyek jegyzékét a hónap utolsó napján függesztik ki az iskolákban és teszik közzé a megyei tanfelügyelőség honlapján.

Korábbi évekhez hasonlóan Háromszéken csak Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen jelöltek ki iskolakörzeteket, megyeszinten a helyek száma 2141. Magyar tannyelven ötvenkét hagyományos osztályban 976 helyet hirdettek, ezen kívül két művészeti, két Step by step és egy Waldorf előkészítő osztály is indul szeptemberben, hét jelentkezőre számítanak a speciális oktatásban, és előreláthatóan hatvan falusi kis iskolában összevont osztályban kezd több mint kétszázötven magyar gyermek.