Dobra Judit Mentor-díjat kapott

Egyik volt tanítványa méltatása szerint Dobra Judit egész testével és lelkével éli és lélegzi a magyar nyelvet, átadja magát az irodalomnak. Roșu Kriszta megfogalmazásában egykori tanárának „szenvedélyes irodalomszeretete már önmagában is inspiráló, ám ami valódi mentorrá teszi, az az, hogy mindez mély odaadással párosul diákjai és a tanítás mestersége iránt. Nemcsak olvasó, hanem az értelmezés, megértés igényét és igényességét is valló felnőtteket nevel. (…) A kérdezésközpontú, önálló gondolkodásra ösztönző tanórák és felkészítők keretein belül Dobra tanárnő egy klasszikus, a gyökerek és hagyományok fontosságát hangsúlyozó műveltséget és értékrendet képvisel és hagyományoz tovább. Hangsúlyt fektet nem csupán egy-egy irodalmi alkotás elemzésére, hanem az adott korszak – így például annak világnézete, gondolkodásmódja vagy épp képzőművészete – tágabb megértésére is.”

A jelölés alkalmából készült kisfilmben Sztakics Éva, a Székely Mikó Kollégium igazgatója hangsúlyozza: Dobra Judit a tanórákon túl is foglalkozik a diákokkal, ráirányítja a diákok figyelmét különböző közéleti és kulturális jelenségekre, eseményekre. Ugyanabban a filmben Dobra Judit beszél pedagógusi hitvallásáról. Szerinte anélkül nem érezheti magát tanárnak, pedagógusnak senki, hogy ne próbálna a gyermekek felé nyitottnak lenni. Számára fontos, hogy diákjaiban olyan értékrendet alakítson ki, amely az iskola után is segít. Szerinte az, hogy valaki mitől mentor, azt a tanítványok tudják igazán. Igaz, manapság nagyon sokféle eszköz áll a tanár rendelkezésére, a technika is segíti az oktatást, egy képes bemutatóval, az okostábla által kínált lehetőségekkel lehet színesíteni az órát, de ő abban hisz, hogy az emberi szónál fontosabb eszköze nincs a pedagógusnak.

A 2010-ben alapított Mentor-díjjal olyan oktatókat díjaznak, akik tehetséges fiatalokat fedeztek fel, akiknek munkája jó irányban befolyásolta tanítványaik életét és fejlődését, nagyban hozzájárult képességeik kibontakoztatásához. A Temesváron, Európa Kulturális Fővárosában az Új Ezredév Református Központban április 26-án tartott díjátadón a nyilvános elismerés mellett a díjazottak egyenként 8000 lej pénzjutalomban részesültek, és átvették a Mentor-trófeát, Ioan Nemțoi képzőművész alkotását. A tíz díjazottat A Közösségért Alapítvány kuratóriuma választotta ki a 2022. május–december között beküldött kétszázharmincnyolc jelölésből. A tizenharmadik Mentor Gálán meghirdették a Mentor-díj idei kiírását, amely szerint december 31-ig lehet jelölni egyénileg vagy csoportosan olyan tanárt vagy edzőt, akinek jelentős szerepe volt tanítványai életében és fejlődésében.