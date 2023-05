Épülhet a jégcsarnok Sepsiszentgyörgyön

Az Aréna mellé megálmodott, nemzetközi tornák megtartására is alkalmas, korszerű jégcsarnok építését már 2021 tavaszán beharangozta a Sepsiszentgyörgyre látogató Novák Károly Eduárd sportminiszter és Tánczos Barna, aki akkor nem környezetvédelmi miniszterként, hanem a Mens Sana Alapítvány elnökeként volt jelen; a szervezet tavaly nyáron ajándékba adta az új épület tervét a városnak. Ezúttal Cseke Attila fejlesztési miniszter jelentette be, hogy az általa vezetett tárca 310 millió lejt biztosít a beruházásra, melyhez az önkormányzat is hozzátesz 4 millió lejt. Elmondása szerint a jégcsarnokban 2180 férőhelyes lelátó, orvosi rendelő, sportszertár, médiaterem és büfé is lesz, és nem csupán hokimérkőzésekre és edzésekre, illetve műkorcsolya-edzésekre és versenyekre használhatják majd, hanem a korszerű hang- és fényberendezéseknek köszönhetően közösségi rendezvényekre is.

„Tudjuk, hogy Sepsiszentgyörgyön sokan szeretik a hokit. A szentgyörgyi, a Kovászna megyei közösség számíthat az RMDSZ-re, valóra váltjuk azt a tervet, hogy új, korszerű jégpálya épüljön a municípiumban. (…) A magyar közösségnek megéri, hogy az RMDSZ kormányon van, ezek a beruházások csak nekünk fontosak. Nélkülünk nem épülne új jégpálya Sepsiszentgyörgyön” – nyilatkozta Cseke Attila.

A leendő jégkorong- és korcsolyapálya a kormány honlapján közzétett dokumentáció szerint 12 ezer négyzetméteren terül majd el, amiből 7623 négyzetméter beépített terület; az épületben földszint és két emelet lesz. A sportlétesítménynek két év alatt kell megépülnie.

A fejlesztési tárcának egy másik erdélyi beruházását is jóváhagyták a tegnapi kormányülésen: Szilágy megyében, Szilágyballa településen egy 250 férőhelyes művelődési ház épül 12 millió lejes bukaresti segítséggel. Arról is döntött a kabinet, hogy a Bákó megyei Gyimesbükk technológiai líceumát új emelettel bővítik. Erdély legkeletibb településének jelenleg túlzsúfolt iskoláját kívül-belül felújítják, korszerűsítik a 16 millió lejes kormánytámogatásból.