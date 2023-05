A megbeszélés során a felek egyetértettek abban, hogy egy demokratikus országban az autonómia a demokrácia fokmérője, amely a többség és a kisebbség kulturális, gazdasági fejlődését szolgálja. A korzikaiak ezt pontosan értik, hiszen ők is autonómiájukért küzdenek, azonban egy lépéssel előbb járnak, mint a székelyföldiek, a francia kormány ugyanis már hajlandó tárgyalni velük a kérdésről. A két képviselő megegyezett abban is, hogy egymás szövetségeseként a két történelmi régió autonómiatörekvéseit nemzetközi szinten közösen fogják megjeleníteni. Kulcsár-Terza József ugyanakkor meghívta a korzikai képviselőt Székelyföldre, aki ígéretet is tett arra, hogy a közeljövőben ellátogat ide közelebbről is megismerni a székelyek helyzetét, történelmi, nyelvi és kulturális sajátosságaikat.