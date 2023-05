Következő írásunk

Az Ukrajnában található 42 millió hektárból 30 millió hektárnyi a világ legjobbjának számító feketeföld (csernozjom). Most az ukránok fegyverrel védik az anyaföldet, amelyet 2001-től földeladási tilalommal (moratóriummal) védtek, de miután szorult kapca, mert kiürült a pénztárca és kölcsönért kellett kuncsorogni a Nemzetközi Valutaalapnál, a hitel biztosításához elvárás volt a moratórium feloldása. Elméletileg külföldiek most sem vehetnek földet, de lehetséges bérelni 49 évre, és most már nem is tudni, hány óriáscég mennyi földön gazdálkodik. Hatékonyabban, mint az uniós tagországok farmerei, mert nem vonatkoznak rájuk az uniós vegyszerhasználati szabályok, és nem nézi senki, hogy génmódosított terményeket termesztenek-e.