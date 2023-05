Legutóbb kormányhatározat-tervezetet terjesztettek be, hogy az állam megvonja az épület használati jogát a szakszervezetektől, mert nem voltak jó gazdái az ingatlannak – emlékeztetett a polgármester. A fejlesztési minisztérium által útjára indított kezdeményezés azonban az igazságügyi tárcától nem kapta meg a szükséges jóváhagyást, mivel az ingatlan ügyében egy per van folyamatban. Így az önkormányzatot arról tájékoztatták, amíg a per nem zárul le, a kormány nem tud a kérdésben dönteni, „és ebben a tekintetben igazuk van” – ismerte el a városvezető.

A pár héttel később született alapfokú döntésben a bíróság kimondta: a művelődési ház alatti terület a román állam tulajdona, az épület pedig a szakszervezetek tulajdonát képezi – Antal Árpád szerint a Szakszervezeti Művelődési Házak Országos Szövetségéről van szó. „Ez azt jelenti, hogy van gazdája az épületnek… Ha a végső döntés is az lesz, hogy az épület a szakszervezeteké, akkor már van, akivel leülni tárgyalni, vagy van, akinél végrehajtani, akitől megvásárolni az épületet. A mi érdekünk az, hogy jogilag legyen végre tiszta ez a helyzet” – szögezte le.

Ami a romos állapotban lévő ingatlan sorsának végkimenetelét illeti, a polgármester több lehetséges helyzetet vázolt fel. Amennyiben a végleges döntés is kimondja, hogy az épület a szakszervezeté, akkor lehetséges forgatókönyv, hogy kifizetik adósságaikat a városnak, befektetnek és felújítják az épületet. Ha nem törlesztenek, akkor a város végrehajtást indít el. Ami azt jelenti, hogy felértékelik az épületet, így kiderül, mennyit is ér, az önkormányzat pedig tárgyalást kezdeményez, hogy megvásárolja az ingatlant, megállapodik egy vételárban a tulajdonossal, amelyből levonja az adósságot és kifizeti a különbözetet.