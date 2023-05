A házigazda Győr két percen belül ellépett (3–0), és a különbség nagyjából állandósult a folytatásban. Még 12 perc sem telt el, amikor Ana Gros már ötödször talált be, és csapattársai is rendkívül összeszedetten, szinte hiba nélkül kézilabdáztak. Az Odense vezetőedzője, Ulrik Kirkely – aki nyártól éppen a győri együttest irányítja majd – a találkozó harmadánál időt kért (15–10), viszont a hazai csapatnál Schatzl Nadine és Estelle Nze Minko is remekelt, így már a szünet előtt eldőlt a párharc (21–14). Lehengerlő kezdést produkált utolsó győri BL-meccsének második félidejében Ambros Martín vezetőedző alakulata: hét perc alatt hét gólt lőtt és egyet sem kapott (28–14). A dán gárda több mint tíz percig nem talált be, utána viszont csökkenteni tudta a különbséget, és végül kilenccel veszített.

Összeszedett játékkal, kevés hibával kezdett Metzben a Ferencváros, viszont a folytatásban sorozatban négy gólt kapott. Elek Gábor vezetőedző időkérése után ismét megfelelően összpontosítottak az FTC játékosai. Mindezek ellenére a francia csapat magabiztosan őrizte az első meccsen megszerzett hatgólos előnyét, hiszen a szünetben döntetlen volt az állás (17–17). A második félidőt még jobban kezdte a Ferencváros, kiváló védekezésére alapozva a 42. percben már ötgólos előnyben volt (25–20), majd ledolgozta az Érden összeszedett hátrányát, ráadásul az előző idényben BL-bronz­érmes francia gárda továbbjutása is veszélybe került. Négy perccel a vége előtt is nyolc találat volt a különbség, aztán ebben a rendkívül kiélezett helyzetben Andrea Lekić két hibát is elkövetett. Az utolsó 55 másodpercet emberhátrányban töltötte az FTC, amely fennállása során hatodszor jutott a legjobb négy közé a legrangosabb európai kupasorozatban.

Eredmények, negyeddöntő, visszavágók: Kristiansand–Bukaresti Rapid 40–31 – összesítettben: 71–56, Győri Audi ETO KC–Odense 37–28 – összesítettben: 66–55, Metz HB–FTC-Rail Cargo Hungaria 26–33 – összesítésben: 58–59, Bukaresti CSM–Esbjerg 31–33 – összesítésben: 59–65.