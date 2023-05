Megkoronázták III. Károly királyt

A 440 drágakővel és féldrágakővel ékesített, 2,3 kilogramm súlyú 22 karátos aranykoronát – amely 1661-ben, II. Károly koronázására készült, de az utolsó előtti angolszász király, a normann hódítás évében, 1066-ban elhunyt Hitvalló Eduárd emlékét őrzi – csak egyszer, a koronázás napján helyezik minden uralkodó fejére, utána visszaviszik a londoni Tower ősi erődjének kincstárába.

A koronázás pillanata után Welby érsek, majd az apátságban összegyűlt 2300 meghívott vendég egyszerre kiáltotta: God Save the King! (Isten óvja a királyt!) A koronázás után Justin Welby, majd Vilmos walesi herceg, Károly és az 1997-ben elhunyt Diana hercegnő elsőszülött fia, a brit trón várományosa is hűséget esküdött az uralkodónak.

Az érsek hűségesküjének hátterében az áll, hogy az anglikán egyház államegyháznak számít 1534 óta, amikor VIII. Henrik – miután kudarccal végződtek arra irányuló diplomáciai erőfeszítései, hogy a pápa semmisnek mondja ki házasságát Aragóniai Katalinnal – szakított Rómával, és külön törvények alapján saját magát tette meg az új anglikán államegyház, az Anglicana Ecclesia vezetőjévé. VIII. Henrik megtartotta és a hivatalos uralkodói címek közé emelte a Hit védelmezője (Defender of the Faith) funkciót is, jóllehet ezt még a katolikus egyházfő adományozta neki csaknem másfél évtizeddel az egyházszakadás előtt. A mindenkori brit uralkodó a mai napig az anglikán egyház főkormányzója – vagyis világi vezetője – és a Hit védelmezője cím birtokosa. Az ő személyes felelősségi körébe tartozik a két legfőbb anglikán vallási méltóság, a canterburyi és a yorki érsek, valamint az anglikán egyház püspökeinek kinevezése.

III. Károly a 39. uralkodó, akit a Westminster-apátságban koronáztak meg. Az első angol király, akinek fejére a történelmi dokumentumok tanúsága szerint kétséget kizáróan itt helyezték a koronát, a normann hódító, I. Vilmos volt 1066 karácsonyán.

A szombati ceremónián III. Károly feleségét, Kamillát is megkoronázták, mivel a brit monarchikus szokásjog alapján a férfi uralkodók hitvesét a királynői cím, saját korona és a Felség megszólítás illeti meg. Kamillát, az uralkodó második feleségét Mária királynő koronájával koronázta meg Welby érsek. Ez a korona 1911-ben készült V. György király felesége, Mária királynő számára. V. György és Mária gyermeke volt a jelenlegi uralkodó nagyapja, az 1952-ben elhunyt VI. György király, akit II. Erzsébet királynő, III. Károly néhai édesanyja követett a trónon. II. Erzsébet tavaly szeptemberben, életének 97., uralkodásának 71. esztendejében hunyt el, és halálának pillanata óta Károly a brit uralkodó. III. Károly, aki novemberben tölti be 75. életévét, az angol-brit monarchia történetében a legidősebb uralkodó, akit megkoronáztak.

A koronázás után először köszöntötte népét uralkodóként a Buckin­gham-palota teraszáról III. Károly király. Károly és hitvese, Kamilla a kétórás ceremónia után, hatalmas katonai díszkísérettel érkezett vissza a palotához az angol-brit monarchia ősi koronázótemplomából. A királyi házaspárt az udvar hintóállományának egyik legrégibb és leghíresebb példánya, a rendkívül díszes kivitelezésű, 1762-ben készült, aranyozott festésű, 9 méter hosszú Gold State Coach vitte vissza az apátságból a Buckingham-palotába. A palota előtti térre a rendőrség nem sokkal később beengedte az uralkodó üdvözlésére összegyűlt, 350 ezer fősre becsült tömeget, amely teljesen megtöltötte a palota és az Admiralitás között húzódó Mall sugárutat. Ezután lépett ki a teraszra – rövid időn belül kétszer is – III. Károly és Kamilla királynő, mindketten koronával a fejükön. Ez volt III. Károly király első ceremoniális megjelenése uralkodóként a Bu­ckingham-palota teraszán, amelyre a királyi család tagjai rendszerint történelmi jelentőségű események alkalmából lépnek ki.

A tömeg által hatalmas üdvrivalgással fogadott királyi házaspár mellett megjelent a Buckingham-palota teraszán III. Károly elsőszülött fia, Vilmos trónörökös, walesi herceg és felesége, Katalin walesi hercegnő gyermekeik társaságában, valamint Károly legfiatalabb testvére, Eduárd edinburghi herceg és családja. Nem volt jelen azonban Harry sussexi herceg, III. Károly másodszülött fia, Vilmos trónörökös öccse, aki több mint három éve felhagyott a királyi család magas rangú tagjaként végzett munkájával, és amerikai feleségével, Meghan hercegnővel együtt Kaliforniába költözött. Harry és a család viszonya azóta is feszült. A helyzetet tovább rontotta Harry herceg nemrégiben megjelent, világszerte hatalmas feltűnést keltő, Spare (Tartalék) című könyve, amely meglehetősen kényes, helyenként kifejezetten kínos részleteket tárt a nyilvánosság elé a királyi család életéből.