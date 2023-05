Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

FARKAS MIHÁLY

életének 67. évében

hirtelen elhunyt.

Temetése 2023. május 9-én 15 órakor lesz a vártemplomi református temetőben.

Részvétfogadás 14 órától.

Leánya családjával és testvére

4329014

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó apa, gyermek,

testvér, rokon,

ifj. CSOG SÁNDOR ATTILA

szerető szíve 52. életévében megszűnt dobogni.

Drága halottunkat 2023. május 10-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi református temetőben.

Részvétfogadás a temetés napján 14 órától.

A gyászoló család

4329010

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon,

özv. OPRIS FERDINÁNDNÉ

BÖJTE ÉVA

életének 82. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2023. május 9-én 13 órakor lesz az angyalosi temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke szívünkben

örökké élni fog.

A gyászoló család

4328989

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, dédnagytata, após, rokon, jó szomszéd,

id. özv. VERES LAJOS

életének 94., özvegységének 6. évében rövid betegség után elhunyt.

Temetése 2023. május 10-én, szerdán 15 órakor lesz az árkosi ravatalozóháztól a helyi temetőben unitárius szertartás szerint.

Részvétfogadás május 9-én, kedden 18–20 óráig és a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4329005



Részvét

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki volt kolléganőnknek, Paizs

Szilviának, és osztozunk testvére elvesztésekor érzett

fájdalmában.

A mikóújfalusi Fejér Ákos Általános Iskola munkaközössége

4927/b



Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk a kökösi NAGY JÁNOSRA halálának 25. évfordulóján.

Szerettei

4329007

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, / Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. / Az ész megérti, de a szív soha, / Hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. Az élet elmúlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. Fájó szívvel emlékezünk KOVÁCS VILMOSRA, akit ma öt éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Gyermekei és azok családja

4329013

Szívünkbe zárt szép emlékekkel, soha nem múló szeretettel emlékezünk a bölöni BEDŐ ÁGOTÁRA (szül. PÁL) halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

20696

Fájó szívvel emlékezem a bodoki születésű sepsiszentgyörgyi KISS-SÓS ANNÁRA (szül. PAP) halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye

4328963

„Van valami az anya elvesztésében, ami maradandó és kimondhatatlan – egy seb, ami soha nem gyógyul meg.” Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk FRENKÓ ILDIKÓRA halálának második évfordulóján.

Drága jó édesanyám,

csendes pihenést.

Bánatos szerettei,

leánya, Andrea és családja

1118110

Szerettem volna még köztetek maradni, de az Úr hívását el kellett fogadni. Kegyelettel és szeretettel emlékezünk az albisi születésű sepsiszentgyörgyi, majd kilyéni SZABÓ ZOLTÁNRA, akit ma egy éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4328961

Csak még egyszer hallanám a hangját! / Csak még egyszer magához ölelne... / Ha még egy esélyem lenne... / Mit nem mondtam el, elmondanám, / Köszönök mindent, Édesanyám! Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a két éve elhunyt édesanyára, mamára, dédire, a sepsiszentgyörgyi FERENCZ ANNÁRA. Pihenése legyen csendes, nyugodjon békében.

Szerettei

4328984

Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, / Ha hozzánk szólnál, ha velünk nevetnél. / Hiába keresünk, elmentél örökre, / Sírodon a sok virág a szeretet jele. Szívünk mély fájdalmával emlékezünk az étfalvi KÉSZ ERZSÉBETRE (szül. MAKÓ) halálának második évfordulóján. Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rád, / Hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. / Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, / Találj odafent örök boldogságot.

Szerettei

4328999

Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de egy váratlan betegség mindent összetépett. Bíztunk a reményben, a gyógyulásban, de ha abban mégsem, legalább egy csodában. Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, nagymamára, az alsólemhényi születésű

sepsiszentgyörgyi

NAGY MÁRIA

MAGDOLNÁRA (szül.

MOLNÁR) halálának hatodik hetében. Szeretete, jósága szívünkben él mindörökké. Elmentél, utadon szívünk egy darabja kísér. Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, mert szeretetünk irántad oly végtelen nagy. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos özvegye, leánya

és unokái

4328992

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a mi drága szüleinkre, a bölöni születésű sepsiszentgyörgyi FERENCZ SÁNDORRA

halálának 13. évében és FERENCZ ROZÁLIÁRA halálának első évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Három gyermekük

és azok családja

4329002

Fájó szívvel emlékezünk az uzoni születésű id. LŐRINCZ ZOLTÁNRA, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos özvegye, öt gyermeke és azok családja

4329003