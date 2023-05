Kisebb lehet az infláció

Előző írásunk

Nicolae Ciucă kormányfő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke tegnap kijelentette, hogy a miniszterelnök-cserekor egész biztosan lesznek változások, a kabinet összetétele is módosulni fog. Az újságírók kérdésére válaszolva azt is elmondta, hogy a kormányfői tisztséget átvevő Marcel Ciolacué lesz a döntő szó a kinevezéseket illetően, de addig is zajlanak az egyeztetések a pártvezetők között, a pártokon belül, hiszen a miniszterjelöltek listáját jóvá kell hagyniuk a pártok országos vezetőségeinek is.