Nekik ma inkább csak szimbolikus és főként ceremoniális szerepük van, politikai hatalmuk nincs, és nem is igazán uralkodók, csak amolyan díszpintyek. A királyok általában örökölik a trónt, amelyen aztán trónolnak, de őseiknek valamilyen módon el kellett nyerniük a királyi titulust. Legtöbben harcok árán tették, és aztán azt állították, hogy isteni eredetűek.

Mátyás királyunkat 1458. január 24-én választották (és kiáltották ki) királlyá a Duna jegén. Ilyesmi ma már lehetetlen lenne, mert telente nem fagy be a Duna. Most szombaton Nagy Britanniában III. Károlyt királlyá koronázták, aki anyukájától örökölte a trónt és a látszólagos hatalmat. Megnéztem, mit kell dolgoznia a királynak, és rájöttem: én is szívesen elvállalnám a királykodást, mert most már nem kell hadai élén háborúba vonulnia, és munkája nem is nehéz. Íme feladatai:

– Felkérés a kormányalakításra: a választásokon nyertes párt vezetőjét a Buckingham-palotában megbízza a kormányalakítással. Az általános választások előtt feloszlatja a parlamentet. Ezt két mondattal meg lehet oldani: Feloszlatom... és felkérem… kezdetű szövegekkel.

– Megnyitja a parlamenti évet a felsőházban tartott beszédével. Mint az olimpiát: Ezennel megnyitom a törvényhozási évet! Elolvashatja a megírt kormányprogramot is. Ha valami rosszul sül el a kormányzásban, és a kormány megbukik, akkor mást kér fel arra.

– Hozzájárulását adja a törvényekhez. Mostantól III. Károly aláírással hitelesíti azokat. Utoljára 1708-ban történt meg, hogy az uralkodó nem írt alá egy törvényt. (Valamikor elég sokat gyakoroltam az aláírásomat, és gondolom, ezután is meg tudnám tenni, hogy aláírjam az új törvényeket.)

Aztán még az a feladata, hogy fogadja az Angliába látogató államfőket, és átveszi az oda küldött diplomaták megbízólevelét. Gondolom, hogy aztán ezeket megvendégeli, de nem a saját pénzéből. Hát így könnyű, de sokan felróják, hogy mindez felesleges pénzköltés, és az udvartartás rengetegbe kerül. Ezért főleg a fiatalok között sokan vannak, akik feleslegesnek tartják a királyság fenntartását.

III. Károly édesanyja, II. Erzsébet pedig már elég idős volt, mégis könnyedén el tudta látni feladatait, de ma már a kor nem számít, hiszen ha Biden elnököt Amerikában újraválasztják, akkor 86 éves koráig fog uralkodni, és ha Trumpot, ő sem sokkal fiatalabb.

Látva a király feladatait, ha nem lett volna örököse II. Erzsébetnek, akkor rokoni alapon simán megpályázhattam volna a királyi trónt, mert III. Károly csak két ősét emlegeti, akik ezen a tájon éltek, mégpedig Vlad Țepest és Rhédey Claudiát, de én régebbre tudom visszavezetni a rokonságomat a királyi családdal, hisz közös ősünk volt Ádám és Éva személyében.

Ha rám bíznák a királykodást, akkor én a megkoronázásból nem csinálnék nagy dolgot. Az aranyozott hintót nem hozatnám el Zalánpatakra, mert Málnásról átmenni elég nehéz lenne, és még tengelytörést szenvedhetne. Inkább megfogadnék helyben egy szekeret, amivel a természet lágy ölén, az erdőn keresztül hajtatnék a zalánpataki királyi rezidenciára, és nekem az is megfelelt volna, ha a zalánpataki templomban koronáznak királlyá, nem mennék el azért a Westminsteri apátságba. Nem Londonban, a Buckingham-palotában uralkodnék, hanem itt, helyben, beköltöznék a zalánpataki házamba. Esetleg a nyári rezidenciát Szászfehéregyházán rendezném be, ahol szintén vannak királyi ingatlanok. Trónszék nem kellene, megtenné egy jó kemény faszék. Országalma helyett egy Budai Domokos alma is megfelelne. Jogar helyett meg egy somfabot, kard helyett a kenyérvágó kés, és a királyi palást helyett egy esőkabát. A koronával lehetne egy kis gond, mert szégyellnék trónra ülni egy baseballsapkában, olyanban, amilyennel Iohannis elnökünket koronázta meg Donald Trump amerikai elnök, amikor lebonyolított egy hatalmas fegyverüzletet. De lehetnék kalapos király is, mint II. József német-római császár, magyar király, aki nem koronáztatta meg magát.

Ha én lennék a király, naggyá tudnám tenni Romániát úgy, hogy egyesíteném az Egyesült Királysággal.

