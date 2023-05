Bő hat hét múlva, június 15-én hivatalosan is működőképes lesz a vidombáki repülőtér: az ország légi forgalmát adminisztráló ROMATSA május 5-én közzétette az ehhez szükséges, a hatóság által láttamozott dokumentációt, amely szerint az első járatok már a megnyitó napján, június 15-én fel-, illetve leszállnak majd.

A 39 oldalas iratcsomó a repülőtéri eljárásokat, térképeket és más részleteket (kódokat, a leszállási, kivilágítási, állomásozási és egyéb díjszabásokat) tartalmazza, eszerint az utasok reptéri illetéke fejenként 3,50 euró, a biztonsági illeték pedig 0,55 euró lesz személyenként. A repülőtér naponta 7 és 19 óra között tart nyitva.

Az első utasszállító járat a nürnbergi lesz, június 15-én a Dan Air román légitársaság gépe fogja felavatni az elmúlt 50 év első újonnan megépült romániai repülőterét. Másnap, június 16-án rajtol a Dan Air rendszeres londoni járata, és ettől a naptól kezdve indítják az első charterjáratokat Török-, illetve Görögországba. Az első budapesti gép június 18-án, vasárnap indul, a következő két nap múlva. A magyar fővárosba eleinte hetente két alkalommal (keddenként és vasárnaponként) lehet majd repülővel utazni. A Dan Air emellett Milánóba (hétfőnként), Barcelonába (keddenként), Brüsszelbe (szerdánként) és Münchenbe (szombatonként) indít gépeket; szó volt egy stuttgarti járatról is, ez azonban egyelőre eltűnt az ajánlatok közül. Később a járatok, az úti célok és a szállítók száma is bővülni fog, augusztusban és szeptemberben a magyar tulajdonban levő Wizz Air üzemel be egy londoni, illetve egy dortmundi járatot.