Új helyszínen, színes kínálattal tér vissza a Dizájn Hét

Május 10. és 14. között új helyszínen, az egykori sepsiszentgyörgyi dohánygyárban zajlik a Dizájn Hét. A negyedik kiadásához érkezett rendezvénysorozat főként a szakmát kívánja megszólítani, hiszen mindig is cél volt a székelyföldi dizájnközösség építése, ugyanakkor olyan kínálattal is készülnek, mely az érdeklődő közönségnek is újat tud hozni – fejtette ki egy áprilisi sajtótájékoztatón Damokos Csaba formatervező, a rendezvény megálmodója. A programok által a szakma több ágazatát is népszerűsítik, divattervezéstől a grafikai tervezésen át a formatervezésig, ugyanakkor olyan szakembereket is meghívtak, akiknek nevét világszinten is jegyzik, így például a Székelyföldről indult, ma Olaszországban élő Albert Melinda előadást tart Sepsiszentgyörgyön.

Kovács Zenkő Bernadett, a rendezvény idei kiadásának szervezője jelezte, igyekeznek megszólítani a háromszéki és székelyföldi dizájnereket és cégeket, ugyanakkor fontosnak tartják, hogy a következő nemzedék felé is nyissanak. Ennek jegyében hívtak meg több egyetemet is az eseményre: a soproni és a budapesti Metropolitan egyetemek mellett a bukaresti Ion Mincu Építészeti Egyetem, a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem, valamint a bukaresti Nemzeti Művészeti Egyetem is vendége lesz az idei Dizájn Hétnek, valamennyien műhelymunkákon, kiállításokkal, divatbemutatókkal mutatkoznak be. Mindezek jó alkalmat szolgáltatnak arra is, hogy a helyi iskolák, diákok megismerjék ezeket az egyetemeket – fűzte hozzá. Ugyanakkor látható lesz a dohánygyárban a 24 dizájnterméket felsorakoztató Smart Hungary elnevezésű utazó kiállítás, illetve bemutatkoznak a háromszéki dizájnerek is – hangzott el.

A Dizájn Hét által tulajdonképpen teljessé válik az a kulturális paletta, amely a sepsiszentgyörgyieket megmozgathatja, hiszen maga az alaptéma igen sokrétű – vélekedett Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere. Megjegyezte, a dohánygyár tudatosan választott helyszín, az épületet ugyanis különböző események révén szeretnék bekapcsolni a megyeszékhely vérkeringésébe.

Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ igazgatója elmondta, örömére szolgál, hogy ezúttal is támogatják a rendezvény létrejöttét és szakmai együttműködéssel járulnak hozzá. Kifejtette, nagyon fontosnak tartja, hogy az alkalmazott művészet, a dizájn is elérhető legyen a szélesebb közönség számára, ezt a célt szolgálja az idei Dizájn Hét.

Jakab István Barna, a megyei tanács alelnöke rámutatott: a Dizájn Hét azon események közé tartozik, melyek nem csupán Sepsiszentgyörgyöt, de egész Háromszéket megmozgatják, erős közösségépítő jelleggel bírnak, ezért a megyei önkormányzat kötelességének érzi, hogy támogassa.