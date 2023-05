Előző írásunk

Nógrádi György Kézdivásárhelyen

A Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 18 órától Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel és Király Tamással, az Ultrahang nevű sikeres YouTube-csatorna alapító-műsorvezetőjével találkozhatnak az érdeklődők. A közönségtalálkozó előtt 17 órától dedikáltatásra is lehetőség nyílik.

Nógrádi György és Király Tamás első alkalommal tart elő­adást Kézdivásárhelyen. Nógrádi György szinte megkerülhetetlen, amikor valamely világpolitikára is kihatással lévő esemény elemzéséről van szó, teszi mindezt a rá jellemző dinamikus, a legfontosabb részleteket pontokba szedő retorikájával. Így még egy olyan sok összetevős konfliktus kapcsán, mint amilyen az orosz–ukrán háború is, felmerülnek új megközelítések. Feltárulnak olyan kapcsolódások, nyilatkozatok, amelyek egyébként elvesznének a hírek sűrűjében, mégis ezeknek az összefüggésükben való vizsgálata választ adhat több homályos kérdésre is. Az előadást követően saját kérdéseiket is feltehetik az érdeklődők.