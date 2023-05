Az átfogó oktatási programot Egészséges Életmód Akadémia néven tavaly indította útjára Szőcs Enikő, a Change Center Életmód Központ alapítója és vezetője, aki nem csupán a mozgást, de az egészséges életmód népszerűsítését is szívügyének tartja. Az első életmód akadémiára hatvanan jelentkeztek, közülük ötvenen végezték el az elméleti és gyakorlati ismeretekre is alapozó képzést. „A cél az volt, hogy rávilágítsunk életviteli szokásaink következményére, így lett ez egy oktató jellegű program, melyben a táplálkozásra, életviteli szokásokra, helyesen elvégzett edzésekre, edzéselméletre és a tudatosításra egyaránt összpontosítottunk, de pszichológust, dietetikust is meghívtunk, akik előadást tartottak a részt vevő fiataloknak” – mondta el lapunknak. Az első időszakban a felmérésekre és elemzésekre, a második részben az elméleti és gyakorlati oktatásra, az utolsó szakaszban pedig a jövőbeni életviteli javaslatokra összpontosítottak. Ennek részeként minden résztvevő számára személyre szabott, tíz évre szóló életviteli tervet dolgoztak ki a kezdeményezők.

Az eredmények kapcsán Szőcs Enikő elöljáróban megjegyezte, néhány jelentkező már úgy nevezett be, hogy tudott egészségügyi problémáiról, mások számára ez a képzés során derült ki, és többen nagyon jó eredményeket értek el a bő féléves program alatt. A legszembetűnőbb és elsődleges gondnak a fizikai aktivitás hiánya bizonyult, ez idézi elő a problémákat is. A résztvevők mindössze 2 százaléka mozgott eleget vagy megfelelően, volt, aki sokat, de nem jól, 78 százalékuk általános fizikai kondíciója pedig nem volt megfelelő a mindennapi teendők ellátására – derült ki a statisztikai kimutatásukból.

Ami a táplálkozást illeti, Szőcs Enikő elmondta, rengeteg ember felmérésén vannak túl, és azt tapasztalják, nem feltétlenül az a baj, hogy az emberek sokat esznek, viszont gond, hogy nagyon összevissza táplálkozunk, emiatt gyakran pluszraktározás alakul ki. Ezen a helyzeten megfelelő hozzáállással, egy jól felépített program keretében könnyű változtatni – szögezte le. Ugyanakkor kitért arra is, hogy az első program résztvevőinek mind­össze 4 százalékánál nem igazoltak egészségügyi problémát az orvosi kivizsgálások, és saját bevallásuk szerint sem szembesültek hasonlókkal. A szakember rámutatott, igen fontosak a rendszeres kivizsgálások, hogy a megjelenő problémákra időben odafigyeljünk és mielőbb orvoshoz forduljunk, mert ha ezeket elhanyagoljuk, később már sokkal nehezebben kezelhetők – figyelmeztetett. Nem véletlenül esett választásuk a 20–40 év közöttiek korcsoportjára, ebben az időszakban ugyanis még könnyű változtatni, az egészségügyi problémák is visszaszoríthatóak, a beavatkozásnak pedig elég hamar megmutatkozik a pozitív hatása azáltal, hogy az egészségügyi mutatók helyreállnak. Erre már a program alatt is volt példa – jelezte.

A második, hét hónapos életmód akadémiára 30 helyet hirdetnek meg. Május 14-ig lehet jelentkezni, a részvétel ingyenes. A kezdeményezők azokat várják, akik szeretnék megelőzni az egészségügyi problémákat vagy a már meglévőket kívánják javítani. Jelentkezni a Change Center Életmód Központ Facebook-oldalán elérhető linken lehet, további tudnivalók pedig a mychangecenter@gmail.com e-mail-címen vagy a 0720 538 337-es telefonszámon igényelhetők Szőcs Enikőnél.