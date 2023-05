Előző írásunk

Aki sokat jár, sokat lát. Néha – na jó, nem is olyan ritkán, hisz végre-valahára kitavaszodott, és akkor zöld és virág, színek és illatok, lányok és motorozás, meg az élet egyéb ártatlan örömei –, tehát olykor szépet is látni. A gyönyörködés helyszínének pedig mi sem alkalmasabb, mint a híd. A parkbéli, nyilván. Innen a látvány, bármerre is néz az ember, magával ragadó és megnyugtató egyszerre. Szóval: ez egy jó hely.