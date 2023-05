Rekordot jelentő 22 ezer nevezés érkezett az elmúlt hétvégén megtartott XVII. NN Ultrabalatonra, amely Magyarország legnépszerűbb közösségi sporteseménye. A Balatont megkerülő egykörös verseny egyben Közép-Európa leghosszabb futóversenye is, amelyet egyéniben, váltóban, futva vagy bringával is teljesíthetnek a résztvevők. A szervezők tájékoztatása szerint a háromnapos esemény 211 kilométeres távjának 250-en vágtak neki egyedül. Közöttük ott volt a sepsiszentgyörgyi Marius Bercea és Józsa Tihamér is. Sajnos, egyikük sem fejezte be a versenyt, Bercea 125 km megtétele után adta fel, míg Józsa 21 km-rel a vége előtt szállt ki.

„Több mint 28 óra futás, 190 megtett km, 13 554 elégetett kalória, sehol máshol nem tapasztalt élmény – ez volt számomra a verseny. Sajnos, az idén nem sikerült teljesítenem az egész távot, de nem vagyok teljesen csalódott. Túlléptem a saját határaimon, megéltem pillanatokat, és ha nagyon erőltetem, akkor a hátralévő 21 km is meglett volna, még sétálva is. Olykor azonban kell hozni egy döntést, amikor az egészség és a jó élmény fontosabb” – írta személyes blogján Józsa Tihamér. „Mesés hétvégében volt részem, még annak ellenére is, hogy nem tudtam bejezni a versenyt. Összesen 125 km-t tettem meg, de az éjszakai folytatáshoz már nem tudtam eléggé motiválni magam. Nem éltem meg csalódásként a dolgot, hiszen amíg megálltam, minden jól ment, minden jó volt. Szeretem a futást, de úgy tűnik, nem nekem valók ezek a hosszú távok” – nyilatkozta érdeklődésünkre Bercea.

A Rácz Szilárd, Kelemen Lajos, Imreh Zoltán és Váncsa Jenő összeállítású Run Sepsi férfi négyes csapatnak sikerült körbefutnia a magyar tengert, a 20:33:28 órás időeredményük a kategóriájukban a 31., míg összesítésben a 138. helyre volt elég. „Én idén keveset szaladtam, ezért a csapatnak az volt az első számú célkitűzése, hogy fejezzük be a versenyt. Indulás előtt azt beszéltük meg egymás közt, hogy jó volna 20 óra alatt körbeérni, és kis késéssel ez össze is jött. Rendben volt minden, elégedettek vagyunk az eredménnyel, hiszen egy nehéz, de szép megmérettetésen vettünk részt” – mesélt a hétvégi történtekről Imreh Zoltán, aki Józsához hasonlóan jövőre is indulna a Ultrabalatonon.

Eredmény (négyfős csapatok): 1. Hangonyi BódisRun SE 13:47:49 óra, 2. 4es pálya 14:01:13 óra, 3. Vaccsuszirunáj 14:08:51 óra... 31. Run Sepsi 20:33:28 óra.

Három dobogós helyezés

Péntektől vasárnapig Jászvásáron került megrendezésre a 2010–2013-ban született kis atléták számára kiír országos bajnokság regionális szakasza, amelyen a Sepsiszentgyörgyi ISK tizenegy sportolóját nevezte. A Révész Katalin és Horovitz Hanna edzők által felkészített megyeszékhelyi futók egy második, két harmadik egy-egy negyedik, ötödik, hatodik és hetedik helyezéssel fejezték be a viadalt. A 300 méteres futószámban Incze Soma (2013) a második, Barabás Artúr (2013) a harmadik, míg Nagy Nóra (2013) az ötödik helyen végzett, 800 méteren Nagy Dorottya (2011) harmadikként, Bajkó Bernadett (2010) negyedikként és Incze Kristóf (2010) hatodikként ért célba, míg Antonia Andrei Bucșa (2011) hetedikként zárta a 200 méteres próbát. A moldvai versenyen még részt vett Debreczi Antal Csenge, Ilyés Nóra Tamara, Farkas Tímea és Bokor Kristóf, mindannyiuknak gratulálunk.