Az 1981-ben kezdődött sorozat hetvenhetedik állomása volt a székelyudvarhelyi torna, amelyen a házigazdák voltak a címvédők. Mint mindig, most is két csoportban zajlott a küzdelem az öregfiú kosárlabda Barátság Kupán: szombaton voltak a csoportmérkőzések, míg vasárnap a helyosztók. A sepsiszentgyörgyi Háromszék alakulata a viadal első napján 84–38-ra győzte le Csíkszeredát, majd 88–51-re verte Szászrégent, a vasárnapi döntőben pedig a Gyergyószentmiklóssal találkozott. A két könnyebb siker után a szentgyörgyi fiúknak meg kellett dolgozniuk a végső diadalért, a kiélezett fináléban csapatunk mindössze 6 pontos különbséggel, 77–71-re győzedelmeskedett, és ezzel visszaszerezte a tavaly ősszel „elvesztett” vándorserleget.

A végső sorrend: 1. Háromszék, 2. Gyergyószentmiklós, 3. Székelyudvarhely, 4. Szászrégen, 5. Szováta és Csíkszereda.

Kezdődik a rájátszás a megyeiben

Pénteken a rájátszás első fordulójával folytatódik a háromszéki amatőr kosárlabda-bajnokság, amely a koronavírus-járvány miatt közel hároméves kényszerszünet után, idén februárban kezdődött újra. A küzdelemsorozat eredetileg tizenegy csapat részvételével indult, ám a 11. forduló után a Brassói Galactica gárdáját kizárták, így csak tíz együttes fejezte be az alapszakaszt. Ezt hibátlan mérleggel a Háromszék nyerte meg. A továbbiakban az első öt helyezett harcol a bajnoki címért, a 6–10. helyezett csapat pedig a playoutban lesz érdekelt.

A legutóbbi kör eredményei: MNCR–Hoops Brassó 71–16, No Stress–Szimplu 28–48, KSE-Bad Boys–Da Bomb 36–79. Az alapszakasz végeredménye: 1. Háromszék (10/0) 20 pont, 2. SG Stars (8/2) 18 p., 3. Szimplu (7/3) 17 p., 4. KSE-Bad Boys (7/3) 17 p., 5. Da Bomb (17/3) 16 p., 6. MNCR (6/4) 16 p., 7. KSE (4/6) 14 p., 8. No Stress (3/7) 13 p., 9. ISK U18 (2/8) 12 p., 10. Hoops Brassó (1/9) 11 p. A rájátszás 1. fordulója: KSE–ISK U18, No Stress–Hoops Brassó, Szimplu–Da Bomb, SG Stars–KSE-Bad Boys. (t)