A Dan Air légitársaság volt az első, amely (idén márciusban) rendszeres járatokat jelentett be a vidombáki repülőtérről, és amelynek képviselőjével alig két hete elsőként írt alá szerződést a repülőtér vezetősége, illetve a Brassó megyei tanács. Akkor még úgy lehetett tudni, hogy hat ország nyolc városába indulnak a cég gépei Vidombákról, a távolabbiakban hetente egyszer, Budapestre pedig hetente két alkalommal, minden kedden és vasárnap. Pár napja azonban minden bejelentés nélkül eltűnt az ajánlatok közül a stuttgarti járat, most pedig a Boardingpass portál arról adott hírt, hogy a budapesti és a milánói járatokat is felszámolják, és nem csak a még el sem indult brassóiakat, hanem a Bukarestből induló budapesti, milánói, müncheni, berlini és római útvonalat is. Megduplázzák ellenben a Brassó–Nürnberg és Brassó–München járatokat, azaz heti egy helyett heti két alkalommal lehet majd a két németországi városba repülni Vidombákról. Legalábbis a dolgok jelenlegi állása szerint. A módosítások okát nem közölték. (demeter)