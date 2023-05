Megújult Dummel Ferdinánd sírja

Az utókor által méltatlanul elfelejtett Dummel Ferdinánd esztergályosmester (1800–1881) Turóczi Mózes ágyúöntő műhelyének volt a művezetője. Rajta kívül Végh Antal, Pásztor István, Paizs Antal és Szabó Dániel töltött be fontos szerepet az ágyúöntésben. A székellyé lett, a magyar nyelvet mindvégig törve beszélő osztrák annyira ragaszkodott a céhes városhoz és lakóihoz, hogy a ’48-as forradalom és szabadságharc kitörésekor esze ágában sem volt elpártolni tőlük, sőt, derekasan kivette részét az ágyúgyártásból. Tapasztalatára szükség is volt, hiszen osztrák ágyúgyárban szerzett mesteri képesítést, mondhatni ő volt az egyedüli profi a kézdivásárhelyi ágyúöntők között. Dummel Ferdinánd vezetése alatt naponta két ágyút is talpára helyeztek a kezdetleges kézdivásárhelyi műhelyben. A szabadságharc bukása után a hegyekbe menekült, későbbi harmadik felesége, Jancsó Éva látta el élelemmel és gondozta a vészkorszak évei alatt. A római katolikus temetőben látható kő ágyúcsöves sírját is ő állíttatta, s unokája, Dummel Nándor (1872–1954) agrármernök, kormányfőtanácsos 1932-ben újíttatta fel. A Dummel család mára Kézdivásárhelyen kihalt.

Beke Ernő, az EVRKH hadnagya érdeklődésünkre elmondta: egy állományülésen Dézsi Imre indítványozta a sír felújítását, aki a katolikus temetőben járva felfigyelt az elhanyagolt ágyúcsöves sírra. A kő körkeret kifordult, a sírkövet és az ágyúcsövet belepte a moha. Kezdeményezése zöld utat kapott, másnap Beke Ernő felkereste Vargha Béla kézdi-orbaiszéki római katolikus főesperest, és érdeklődött a sír tulajdonosa és gondozója felől. A temetőregiszterben Dummel Ferdinánd ’48-as forradalmárként szerepel, ami arra kötelezi az egyházat, hogy örökös hiányában sem adhatja el a sírt és gondoznia kell. A főesperes örömmel fogadta a sír felújítására vonatkozó szándékot. Beke Ernőtől azt is megtudtuk, hogy a sír virággal való beültetését és gondozását két rendtársa, Csonka Gizella és Csurulya Katalin vállalta. „A Vitézi Rend arra hivatott, hogy ilyen és hasonló tetteket végezzen el közösségünk és nemzetünk érdekében” – hangsúlyozta Beke Ernő. Dézsi Imre –, akinek nagybátya az ozsdolai betyár, Dézsi Dénes volt – arról számolt be, hogy egy hete történt meg a sír felújítása, a kedvezőtlen időjárás miatt késtek meg a munkálattal. A kőkeretet visszaállították a helyére, az összes kőrészt, a sírkövet is beleértve, drótkefével megtisztították a mohától. A sír felújításának ötletgazdája Ferencz Gábor és Dáni Ákos volt.