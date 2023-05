Elhalálozás

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, / Nem volt már időm, el kellett indulni. / Szívetekben hagyom emlékem örökre, / Ha látni akartok, csak nézzetek fel

az égre.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, feleség, nagymama, dédnagymama, anyós, keresztmama, rokon, szomszéd, ismerős, a sepsiszentgyörgyi

GAÁL-KÓNYA IRÉN

(szül. BAJKA)

életének 77. évében hosszú betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunkat 2023. május 13-án, szombaton 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi református temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4329062

Megemlékezés

Szomorú szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

a bodoki születésű FAZAKAS ANDRÁSRA halálának 11. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4329059

„Elmegy a test, és marad a lélek: emlékeztetője a múltnak, a szépnek, hűséges őrzője a nem múló fénynek.” Szívünk mély fájdalmával emlékezünk a drága jó édesapára,

MIHÁLY SÁNDORRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4329048

Fájó szívvel emlékezünk a kovásznai NOVÁK ETELKÁRA halálának első évfordulóján.

Lánya és családja

20792

Fájó szívvel emlékezünk SOLYMOSI KATALIN

KLÁRÁRA halálának második évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1118127

Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, / Ha hozzánk szólnál, ránk nevetnél. / Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, / Csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk

id. KÁDÁR ERNŐRE, aki hat hónapja távozott szerettei köréből. Elmentél, utadon szívünk egy darabja kísér. Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, mert szeretetünk irántad oly végtelen nagy. Emléked szívünkben örökké élni fog.

Pihenése legyen csendes.

A gyászoló család

1118122

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

SZÁNTAI JÁNOS LÁSZLÓNÉ KÓSA ANNA MAGDOLNÁRA halálának negyedik évfordulóján. Áldott emlékét

szívünkbe zárva őrizzük.

Szerettei

1118115

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

a sepsiszentgyörgyi

id. BÁRDOSI KÁROLYRA ­halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

Özvegye, négy gyermeke

és azok családja

4329058

Szomorúan emlékezünk ­KELEMEN ANDRÁSRA

halálának 8. és

KELEMEN ISTVÁNRA halálának második évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4328995

A 30 éves érettségi találkozó alkalmával kegyelettel emlékezünk diáktársainkra: VÁNCSA TIBORRA és ALBERT CSONGORRA, valamint elhunyt tanárainkra.

A Székely Mikó Kollégium 1993-ban végzett

XII. C osztályának diákjai

és osztályfőnöke

4329015

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

VARGYASI PÁLRA halálának 5. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, gyermekei

és családjuk

4329034

Szerettem volna még köztetek maradni, de az Úr hívását el kellett fogadni. Fájó szívvel emlékezünk az árkosi

id. NAGY TIHAMÉRRA halálának második évfordulóján.

Szerettei

4329035

Kegyelettel emlékezem

a sepsiszentgyörgyi

BOROS FERENCRE halálának 35. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Nővére és családja

4329052

Örök világosság fényeskedjék neki. Kegyelettel, szeretettel emlékezünk drága édesanyámra, a sepsiszentgyörgyi BRÎNZĂ MÁRIÁRA (szül. SÁNDOR) halálának 10. évfordulóján.

Tünde és családja

4329049

Csillag lett, mert szívből szeretett, / S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. / Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, / De szívünkben él és örökre ott marad. Fájó szívvel emlékezem édesapámra, BRÎNZĂ VERGILRE halálának 5. évfordulóján.

Tünde és családja

4329050

Mély fájdalommal emlékezünk drága jó édesanyámra, a szárazajtai

SZABÓ KORNÉLIÁRA, akit 11 éve kísértünk utolsó útjára. Emléke szívünkben

örökké élni fog.

Leánya, Márta, vejei, Gáspár, Zoltán és családjuk

4329057