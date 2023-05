Utcajavítások, forgalomváltozások Sepsiszentgyörgyön

Jelenleg – hosszabb-rövidebb ideje – egyszerre hat fontos, nagyobb forgalmú utcában dolgoznak az utászok: a Csíki utcában, a Grigore Bălan tábornok úton, a Gyár utcában, a Nicolae Iorga utcában korszerűsítési munkálatok folynak, a Păiuș David hadnagy és az Oltmező utcában pedig gázvezetéket cserélnek és járdákat alakítanak ki. Mindenütt szakaszosan zárták vagy zárják majd le a forgalmat.

A Csíki utcának a Grigore Bălan tábornok út és a Romulus Cioflec utca közötti szakaszán megkezdték az úttest alapozását; eddig a tervek szerint haladtak, és ha így folytatják, május végén ezt a részt újra megnyitják, habár aszfalt még nem lesz rajta, csak ideiglenes ballasztrétegen lehet majd közlekedni; ugyanakkor viszont lezárják a Romulus Cioflec utca és az Árkosi út közötti szakasz egyik sávját.

A Gyár utcában jövő héttől lezárják a forgalmat a Bánki Donát utca sarka és a Kós Károly utca közötti szakaszon is, de az ott lakók behajthatnak, amikor a munkálatok annyira haladnak; lehetséges azonban, hogy rövid időszakokra egyáltalán nem lehet majd autóval bejutni.

Amíg a Gyár utca el nem készül, a Cigaretta utcában megváltozik a forgalmi rend: a Grigore Bălan úttól a Patak utcai elágazásig kétirányú a forgalom, onnan a Cigaretta utcán tovább a Kós Károly utcáig egy, az eddigivel ellentétes irányba lehet hajtani, a Kós Károly utcából pedig a Patak utcán lehet behajtani a Cigaretta utcába, szintén ebben az egy, az eddigivel ellentétes irányban. Az önkormányzat kéri a lakókat, hogy lehetőleg parkoljanak az udvaron, ne akadályozzák a forgalmat az úttesten hagyott autókkal.

A Nicolae Iorga utcában péntektől, május 12-től baloldalt is megkezdik az útszegélykövek elbontását, de itt nagyobb korszerűsítésbe nem kezdenek, csak felmarják a régi aszfaltot és újat terítenek el. Ugyanez kezdődik a jövő héten a Grigore Bălan út jobb oldalán is, a csendőrség irányából a December 1 utca felé haladva, tehát ennek a két szomszédos, nagy utcának a lakói mind máshol kell parkolóhelyet találjanak a következő hetekben. A Grigore Bălan útnak jelenleg a külső, a Nicolae Iorga utca és a Gyár utca közötti szakaszán dolgoznak, megkezdték a járdák és a parkolók kialakítását.

A Csíki és a Gyár utcában, a Grigore Bălan és az Oltmező úton az esővíz-elvezető rendszert és a közvilágítást is felújítják.

A felső városrész sem marad ki a felfordulásból, ott a Stadion utcát fogják újraaszfaltozni.

Biciklisávokat is kialakítanak, ahol ez lehetséges – tudatja a városháza közleménye, amely arra is emlékeztet, hogy ezek az utcafelújítások a városi mobilitási terv részét képezni, és azért kell egyszerre dolgozni ennyi nagy forgalmú utcában, mert a munkálatokat európai uniós alapokból finanszírozzák, és határidőre be kell őket fejezni. A kivitelezésre márciusban, négy cégből álló konzorciummal kötött szerződést az önkormányzat.