Az AESZ 29. vándorrendezvénye nyitányaként Hodor Balázs, a sepsiszentgyörgyi művészeti líceum diákja énekelt balladát, majd a házigazda, Zelenák József esperes tartott rövid áhítatot, beszédében a szavak teremtő és romboló erejét hangsúlyozva.

„Egy kincs van minden nemzetnek adva, míg azt megőrzi híven, addig él. E kincs neve: az édes anyanyelv” – idézte Jókai Mórt köszöntőjében Beke Mihály András, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának első beosztott konzulja. Elmondta, szakemberek szerint a világ nyelveinek 90 százaléka kihal az évszázad végére. „Szörnyű jóslat” – fűzte hozzá, melyet súlyosbít, hogy a nyelvvel együtt az egész kultúra is veszendőbe megy.

Zsigmond Emese, az AESZ elnökségi tagja, a Napsugár gyermekirodalmi lap nyugalmazott főszerkesztője az anyanyelvi vetélkedő döntőjének Petőfi Sándor költészetéhez kapcsolódó témájáról, a költő életútjáról beszélt, és szólt „a legősibb magyar népi mesterségről”, a költészetről, „hiszen melyik nép alkotott még annyi népköltészeti remeket, kinek van annyi százezer népdala, népmeséje, balladája, ha nem nekünk?” – vetette fel.

Péntek János akadémikus, az AESZ elnöke megnyitóbeszédében jelezte, a szövetség immár több mint három évtizede működik, „emberöltőnyi időszak ez” – tette hozzá, s felidézte: 1990-ben a magyar nyelvnek egy új korszaka kezdődött, egy fordulópont mindannyiunk életében, melynek lényege a Petőfi által is oly nagyra becsült szabadság, az anyanyelvhasználat terén is. Az anyanyelvápolás fontosságán túl szót emelt a tudatos nyelvhasználat, valamint a nyelvi műveltség kialakításának jelentősége mellett is.

A Magyar Nyelv Napjai rendezvény ünnepi mozzanata évről évre a Nyelvőrzés Sütő András-díjának átadása. A kitüntetést évente egyszer ítéli oda az AESZ elnöksége olyan nyelvésznek, nyelvművelőnek, közéleti személyiségnek, aki a magyar nyelv tisztaságának megőrzéséért, az anyanyelvi kultúra ápolásáért, a magyarul beszélők anyanyelv-használati jogai­ért munkálkodik. Idén az elismerést Zsigmond Győző professzornak adományozták „az anyanyelvi versenyek szervezésében végzett úttörő szerepének, a magyar nyelv és kultúra vizsgálatában elért eredményei, valamint annak a kitartó hűségnek az elismeréseként, amellyel nyelvünket és kultúránkat nehéz és fontos fő helyen, a bukaresti egyetemen évtizedek óta oktatja és képviseli” – hangzott el. A díj átadását megelőzően Tapodi Zsuzsanna egyetemi professzor mondott laudációt.

A Tüzes Bálint magyartanár, újságíró, költő, az AESZ hűséges tagja nevét viselő díjat idén Debreczeni Máténak, a zilahi Gheorghe Șincai Tanítóképző diákjának adományozták a Kriza János Országos Ballada- és Mesemondó Versenyen elért kiemelkedő eredményeiért.

A megnyitóünnepséget István Ildikó és zenekarának koncertje zárta.

Szombaton a Puskás Tivadar Szakközépiskolában zajlott a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő országos döntője, a díjazásra vasárnap délelőtt került sor. A negyedik osztályos versenyzők kategóriájában első díjas lett a baróti Gaál Mózes Általános Iskola Sasok csapata (tanító: Nagy Csilla-Gabriella), a kolozsvári Református Kollégium Négyszögletű Kerekerdő csapata (tanító: Makkai Mária) második helyezett lett, míg a harmadik díjat a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános Iskola Napfény csapatának (tanító: Ülkei Edit) ítélte a zsűri. A Háromszék napilap különdíját a brassói Áprily Lajos Főgimnázium Kékszeműek csapata kapta.

Az V–VIII. osztályosok között a nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola Varga és társai 200 csapata (felkészítő tanár: Horváth-Simon Erika) bizonyult a legeredményesebbnek, második helyezett lett a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum Nyelvtekerők csapata (felkészítő tanár: Kun-Gazda Kinga), míg a harmadik díjat a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum Tipegő pegazus (felkészítő tanár: Molnár Julianna) kapta. Ebben a kategóriában a Háromszék napilap különdíját a Székely Mikó Kollégium Regélők csapata vehette át (felkészítő tanár: Jánó Enikő, Szőcs Borbála).

A versenyen részt vevő IX–XII. osztályos csapatok közül első díjban részesült a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum Petőfi Diorban csapata (felkészítő tanár: Kozma Éva), a második díjat pedig a Székely Mikó Kollégium Nyomolvasók csapatának (felkészítő tanár: Tókos Ibolya) ítélte oda a zsűri.

Az AESZ szombat délután megtartotta tisztújító közgyűlését is, mely keretében új elnököt, elnökséget választottak. Ennek nyomán a szervezet új elnöke Erdély Judit lett, akit munkájában Zsemlyei Borbála és Benő Attila alelnökök, illetve Ördög-Gyárfás Lajos ügyvezető elnök segíti. A szövetség tiszteletbeli elnöke Péntek János.