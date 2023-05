Ahol a tematikus programok a kicsiket és nagyokat egyaránt lenyűgözik /X/

Amikor gyerekekkel utazunk, százszor is meggondoljuk, hova is menjünk, sőt talán még azt is, hogy egyáltalán belevágjunk-e egy nagyobb utazásba. Bizony nagyon gondos előretervezést és szervezést igényel, és nem árt már hetekkel, akár hónapokkal előre kigondolni a részleteket.

A készülődésen és csomagoláson túl az egyik legnagyobb gond, hogy mivel töltsék a gyerekek a szabadidejüket, főleg egy olyan helyen, amely teljesen idegen számukra. Ráadásul, ha a szülők szeretnének még magukban is lenni, elvonulni valamennyi időre, akkor nem árt, ha a megfelelő programokon túl még a gyermekfelügyelet is biztosított.

Számtalan program kint és bent

A hévízi Hotel Európa Fit****superior családbarát szálloda annyi programmal és szolgáltatással kedveskedik a hozzájuk érkezőknek, hogy nem is elegendő az a néhány nap, hogy minden, számunkra és a gyerkőcök számára érdekes elfoglaltságot igénybe vegyünk. Érdemes jó előre lefoglalni a szállást, mert akkor 5-10% kedvezményben is részesülhetünk, hosszabb tartózkodás esetén pedig akár 20 perces frissítő masszázsban.

A csak felnőtteket megcélzó interaktív, beszélgetős estek olyan témákat tárnak fel, amelyekről nem minden nap beszélget az ember. Szóba kerülnek a mese szerepéről, önismeretről, asztrológiáról, a digitális szülőségről, generációs szakadékról vallott nézetek. Bizonyos napokon meghívott híres sztárvendégek lépnek fel az Európafitben, erről érdeklődjön a szálloda munkatársainál.

Ha a szülők kettesben szeretnék kipróbálni a megújult wellness és spa részleget, akkor sincs gond. A szálloda tapasztalt és kedves animátor csapata készségesen gondoskodik a kicsik jóllétéről, így a gyermekfelügyelet is biztosított.

A FitKitchen különleges élményvilága

Talán nincs is még egy olyan szálloda hazánkban, amely komplett élménykonyhával rendelkezik. Ez a FitKitchen, ahol főzés közben lehetőség van közvetlen kapcsolatba kerülni a szálloda séfjeivel, vagy különféle főzési workshopokon részt venni, amelyeket időnként szintén hazai hírességek irányítanak.

Akik szeretnének mélyebbre merülni a sütés-főzés rejtelmeiben, netán ezt össze is kötnék egy nyári pihenéssel, akkor mindenképpen érdemes a FitKitchent kipróbálni a nyaralásunk időtartama alatt. A közös főzés alatt tartalmas beszélgetések, akár barátságok is kialakulhatnak, miközben új ízeket, trükköket fedezhetünk fel, tanulhatunk meg a mesterektől.

Újdonság a Minecraft tanfolyam!

A legtöbb gyerekes szülő már ismeri a Minecraft végtelen világát. Az Európafit most élményalapú oktatást is szervez kezdő Minecraft-ozók és haladó gamerek számára. Szülőként tudjuk, mennyire be tudja szippantani a világháló gyermekeinket. A Minecraft még a barátságosabb videójátékok közé tartozik, amely mindamellett, hogy leköti a gyerekeket, még építő típusú játék is.

Az Európafit kiscsoportos kurzusai révén Ön biztos lehet benne, hogy gyermeke egy tanító-támogató közegben ismerkedik ezzel a videójátékkal és tanul meg új módszereket, miközben digitális tudatossága is fejlődik. (X)