Hogyan válassz gyerek karórát? /X/

Bármi is legyen az alkalom, a Buywatch.hu-nál is kapható gyerek karórák egyikével garantáltan sikert aratsz majd. Leginkább azért, mert a lurkók még a gondolatát is imádják annak, hogy olyan dolgokat hordhatnak, mint anya vagy apa. Az pedig, hogy ezek még vibráló színekben is pompáznak, már csak hab a tortán.

No, de hogyan is érdemes kiválasztani a megfelelő modellt? Milyen paraméterekre kell összpontosítani? Összegyúrtuk a tapasztalatainkat, és ebben a rövid útmutatóban adunk néhány tippet a gyerek karóra kiválasztásával kapcsolatban.

Válassz minőségi anyagokból készült karórát!

A gyermekek bőre rendkívül érzékeny, és ha ez még nem lenne elég, egyesek közülük még különféle allergiákban is szenvedhetnek. Ezért mindenképpen ügyelj arra, hogy az óratok nikkelmentes ötvözetekből vagy ideális esetben kiváló minőségű acélból készüljön.

Abban az esetben viszont, ha tudomásod van arról, hogy az utóbbi is irritálja a gyermeked bőrét, akkor a piacon számos minőségi, teljesen műanyagból készült gyerek karórát is találhatsz.

A minőségi anyagválasztás természetesen az óraszíjra is vonatkozik. A legideálisabb a szilikon, mivel könnyű, jól illeszkedik a kézhez és egyszerűen tisztítható. De a textil szíjak is megfelelőek lehetnek, és ha gyermeked nem tervez órával a karján bemenni a vízbe, akkor a bőr vagy műbőr is működhet.

Ne feledkezz meg a vízállóságról sem!

Úszásoktatás, nyári szünidő a tenger mellett, esti zuhany - a gyerekek hajlamosak annyira beleélni magukat ezekbe a szituációkba, hogy nagyon kevésnek jut eszébe az, hogy le kellene venni a karórát.

Vagyis a vízállóság szintén egy rendkívül fontos szempont lesz a választás során. A 3 ATM vízállósággal rendelkező órák kibírják a kézmosást. Ha azonban azt szeretnéd, hogy ellenálljon az egész napos pancsolásnak, akkor mindenképpen azt javasoljuk, hogy válassz egy 10 ATM-es verziót.

Végül ejtsünk pár szót arról is, hogy mekkora méretet érdemes választani!

A méret szintén egy nagyon fontos kritérium. Amennyiben ugyanis az óra nem illeszkedik jól a gyermeked csuklójához, akkor az éjjeliszekrényen fog maradni. Ezért is fontos, hogy az általad választott darab ne legyen túl nagy vagy nehéz.

A kisgyerekeknek ajánljuk a nemesacél tokkal és vékony szilikon pánttal ellátott Ice Watch-ot. Nagyobb gyereknél viszont már nyugodtan lehet nyúlni a fémből készült karórákhoz. Egy a fontos, hogy a méretnek meg kell egyeznie a gyermek csuklójának kerületével.

Ezt azonban nagyon nehéz általánosítani, mert minden lurkó kezeinek mérete más egy bizonyos életkorban. De hogy ha mondanunk kellene egy számot, akkor a kisebbeknek a 23-28 mm-es, a nagyobbaknak pedig a 30-35 mm-es méretű verziókat érdemes választani. (X)