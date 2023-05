Javuló kilátások

Előző írásunk

Egyértelműen tetten érhető változás állt be a Nyugat narratívájában azzal kapcsolatosan, hogy a nagy ukrán ellenoffenzíva után mindenképpen az ukrajnai helyzet valamiféle újraértékelése várható, és most már a békecsináló szereplők helyzete is eléggé letisztázott, azt legalábbis tudjuk már, hogy kik diktálják majd a békét. Ami egyelőre nem világos, az az, hogy ennek a békének mik lesznek a konkrét részletei, de erről bővebben szólok alább. Mindenesetre mérvadó a politikai szereplők véleménye – köztük egy volt NATO-tábornok, jelenleg a cseh állam elnökéé –, hogy a nagy ukrán ellentámadás célja a jelenleginél jobb tárgyalási helyzetbe hozni az ukránokat, ami azt biztosíthatja számukra, hogy esetleg több területet tarthatnak meg, mint amennyit az oroszok ki szeretnének szakítani Ukrajnából. De nézzük előbb, milyen béketervek láttak eddig napvilágot, és melyiknek mennyire van esélye arra, hogy majdan figyelembe vegyék, és azt is, hogy kik és miként fogják a béke feltételeit Ukrajnában meghatározni.