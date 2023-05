aki oly mohó, bendős, oly falánk,

hogy nem fog rajta méhecskefullánk,

és hogyha nem kap enni: bömböl,

akár egy barlangból, bödönből,

aki mindenbe belemászik, belekóstol.

megissza a parfőmöt illatostól,

s beleiszik minden titkos italba,

s máris malackodik gyorsan hadarva,

és nem fogad szót és ellenkezik,

hóna alá csapja mindkét kezit

„...mancsát!”, akit ez most sért,

és letorkol e tévedésért,

ahogy őt is letolták,

mert megkóstolta a színes itókát...

kire féltékeny minden medvefickó,

még Mici Medve is, vagy művésznevén: Micimackó,

mert ő a legszebb, mert ő

olyan, milyet még nem hordott hátán az Erdő!

a Medve, akit jobb, ha nem babrálnál,

a Medvét, aki felébredt Bebránál,

a Medvét, aki oly erős és bátor,

hogy néha megijed egy katicabogártól,

ha gombnyi orrára száll,

mint lepke-súly alatt lehajlik a bajuszszál...

kinek egy mázsa mézhez nem kell

kenyér, talán csak egy szeletnyi,

ki, ha dicsérik, bámul tágra nyílt szemekkel,

AZT A MEDVÉT LEHET SZERETNI!

(Forrás – Friss tinta! – mai gyerekversek.

Pagony, Csimota, Budapest, 2008)

Harcos Bálint is vendégünk lesz a SepsiBookon, és több alkalommal találkozik gyermek­olvasóival. Május 26-án, pénteken 10 és 14 órától a gyermekek vetített előadással egybekötött könyvátadón ismerhetik meg A boszorkánycica című könyvét, amelyet az idén a Könyvkelengye program révén minden sepsiszentgyörgyi elsős kisdiák ajándékba kap.

Május 27-én, szombaton 12 órától az ovisok találkozhatnak a szerzővel és a Szofi-könyvek varázslatos világával.