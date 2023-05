Csúcsról csúcsra

Az elmúlt hétvégén három csúcstalálkozás is volt. A világ legfejlettebb hét tagállamának képviselői (a G7), valamint az Európai Unió vezetői simán elfoglalták Hirosimát, anélkül hogy atombombát kellett volna ledobniuk, mint 1945-ben tette az Egyesült Államok. Most a hét vezér (köztük az amerikai is) lerótta kegyeletét a több százezer áldozat előtt is. Biden különben még Ausztráliába is el akart utazni, a Quad-országok (Ausztrália, India és Japán) vezetőinek egy külön-csúcsára, de lerövidítette útját, az amerikai adósságplafon beszakadása miatt. Most azt kell aládúcolnia.

A hirosimai csúcsra elutazott Zelenszkij ukrán elnök is egy másik csúcsról, az Arab Liga csúcsáról, és szokás szerint pénzt, paripát (szárnyas, Pegazus paripát F16-os vadászbombázók formájában) és fegyver(rendszer)eket kért. Tárgyalt az indiai és brazil vezetőkkel is (akiket szintén meghívtak a csúcsközelbe), hogy álljanak az ő jó(bb) oldalára.

Biden közölte szövetségeseivel, hogy az Egyesült Államok támogatja az ukrán pilóták F16-os repülőgépekre való kiképzését, ami nem Amerikában, hanem Európában történik majd. És majdan kap Ukrajna F16-osokat is, de nem egyenesen Amerikából, ahol gyártják, így ha az oroszok bosszút akarnának állni, azt mondhatják, hogy nem ők adták. Mostanig biztosan azért nem küldtek, mert kaptak elég, maguktól is lezuhanásra képes MiG-eket, amelyeket a volt szocialista országokban szuperáltak ki.

Nem tudni, hogy a mi fogalomból kivont MiG-jeinkkel mi lett. Lehet, hogy csendben azokat is odaadtuk az ukránoknak, de míg mások nem, mi tudunk (katonai) titkot tartani, és okosan hallgatunk arról, hogy milyen katonai segítséget adtunk. (Mert mi tudjuk ugyebár, hogy soha nem lehet tudni, hogy mi fog történni.)

A hirosimai csúcson azt mondta az Európai Tanács elnöke, Charles Michael, hogy újabb szankciókat akarnak bevezetni Oroszország ellen. Korlátozni szeretnék például az orosz gyémántexportot. Mivel Belgiumnak igen nagy üzlet a gyémántkereskedelem, eddig sikerült csendben kilobbiznia annak folytatását, így a gyémánt akadálytalanul vándorolt Antwerpenbe. A belgák nem belga nyulakat, hanem orosz drágaköveket adtak el, és abból drága kőolajat lehetett vásárolni. (Vajon ha az oroszok modern Szu34-es vadászrepülőket adnának el Ukrajnának, azt is szankcionálnák?)

Charles Michael most éppen Kínával szeretne „konstruktív és stabil kereskedelmi együttműködést” folytatni, mikor Kína is összehívta a maga csúcstalálkozóját, amelyre meghívta öt közép-ázsiai volt szovjet köztársaság elnökét. Azt mondják, hogy Kína Közép-Ázsiában akarja növelni szerepét. Putyin biztosan azért nem ment Kínába, mert neki éppen sürgős háborúznivalója van. Kína azért is vethetett szemet most a közép-ázsiai országokra, Tajvan helyett, mert azt Amerika figyeli árgus szemekkel. Majd, ha még jobban megerősödik Kína, akkor félhetnek az amerikaiak még jobban a sárga veszedelemtől Tajvan miatt.

Közben még egy másik csúcson, Szaúd-Arábiában vettek részt az arab országok vezetői és az ukrán elnök, Zelenszkij. És arra meghívták a szír elnököt is, akit azzal fogadott a Liga megnyitóján bin-Szalmán szaúdi koronaherceg, hogy: „Örvendünk és Isten hozta Aszad elnököt”. Őt eddig a szíriai háború miatt több mint tíz évig fekete (vagy barna) báránynak tekintették. Úgy látszik, egy idő után mindenkinek mindent meg lehet bocsátani.

Az Arab Liga csúcstalálkozóján Zelenszkij ukrán elnök a hallgatóság szemébe nézett, és arra szólította fel a résztvevőket, hogy: „ne hunyják be szemüket” az ukrajnai háborúra, és szemükre is hányt, mert mint mondta, „sajnos vannak olyanok a világon és köztetek is, akik szemet hunynak ezekre az illegális annektálásokra”.

Zelenszkij az arab országokat is a maga oldalára szeretné állítani, melyek bizonytalanok az ukrajnai háborúval kapcsolatban, és többnyire semleges álláspontot képviseltek, pedig nem csekély hasznuk volt belőle, mert amiatt ment fel a világpiacon a kőolaj ára ez egekbe.