A fiatal gazdák támogatásánál 250 millió euró lesz pályázható a 2023–2027-es időszakban. Egyelőre nem tudni, hogy idén meghirdetik-e a teljes összeget, vagy megosztják és két évben is lesz kiírás. Az AFIR vezérigazgatója kétszeri kiírást szeretne.

Az intézkedés eddig nagyon népszerű volt a megyében, több száz fiatal pályázott sikeresen a 40 és 70 ezer euró közötti támogatásra. Az új mezőgazdasági és vidékfejlesztési stratégiában a nagyobb támogatási összeg megszerzését nem kötötték az ökogazdálkodásra való áttéréshez, illetve a termékfeldolgozáshoz, mint az előző években, hanem egységesen 70 ezer euró lesz, és nem kell hozzá önrész.

Lássuk kissé bővebben, melyek a pályázási feltételek a fiatal gazdáknál.

A pályázó fiatalnak 41 év alattinak kell lennie a pályázat letevésének pillanatában.

A gazdaság nagysága (értéke) 12 000 és 100 000 euró SO között kell legyen, viszont a hegyvidéken gazdálkodók esetében elégséges a 8000 euró SO. A gazdaság értékének bizonyítására elfogadott a saját terület, a bérelt terület, a (például az idősektől vagy a mezőgazdasággal felhagyóktól) teljesen átvett gazdaságok területe, illetve állatállománya. Köztudottan minden növényfajnak hektáronként s minden állatfajnak és kategóriának megfelel egy bizonyos SO-érték, így a fiatal könnyen kiszámíthatja a gazdasága SO-értékét. Néhány példa: egy hektár búza SO-értéke 614 euró, egy hektár árpa 529, zab 331, szemes kukorica 641, burgonya 3167, repce 647, cukorrépa 1449, zöldség mezei termesztésben 6196, zöldség melegházban 27 507, silókukorica 1029, lucerna és here 662, legelő és kaszáló 295, gyümölcsös 2812 euró, fejőstehén 1200, előhasú növendék 801, anyajuh 54, anyakecske 112, koca 262, hízó sertés 388, tojótyúk 21, méhcsalád 59 euró.

Magánszemélyként nem lehet részt venni a kiíráson, pályázni csak engedélyes magánszemély (PFA), egyéni vagy családi vállalkozás vagy cég formájában – azaz jogi személyként – lehet, így kell bejegyeztetni a gazdálkodási formát. A mezőgazdasági vállalkozás cégbírósági bejegyzése nem lehet régebbi, mint két év, ugyanígy az APIA-s vagy az állategészségügyi nyilvántartásba vétel sem haladhatja meg a két évet. A kifizetési ügynökséghez a területalapú kérést az új gazdálkodási forma szerint kell letenni, vagy ha fizikai személyként tették le, kérvényezni kell az új gazdasági kódot, átírást. A gazdaságban levő állatokat ugyanígy, át kell íratni a vállalkozásra. A cég lehet régebbi is, azzal a feltétellel, hogy a pályázó az APIA-hoz csak az előző két évben jelentkezett be, és nem volt azelőtt mezőgazdasági tevékenysége, illetve működési CAEN-kódja.

A sikeresen pályázó fiatal a támogatás értékének 75 százalékát rögtön a kifizetési szerződés megkötése után megkapja, a fennmaradó 25 százalékot legtöbb három év múlva, amikor teljesítette a termékeladási feltételt, vagyis a támogatás 30 százaléknyi értékében mezőgazdasági terméket ad el. Újdonságként a pályáztatásról megtudtuk, hogy a kapott támogatás értékének 40 százalékát a farm fejlesztésére, beruházásokra (például gépvásárlás, áramot termelő napelemek beszerzése, trágyatároló építése stb.) kell elkölteni.

A pályázat sikere szempontjából fontos a minél több pont. Legtöbb 100 pontot lehet összegyűjteni. A pályázó maga állapítja meg a pályázata pontszámát, amit a vidékfejlesztési szakemberek természetesen le is ellenőriznek majd.

A pontszerzési lehetőségek az előző évekhez képest valószínűleg változnak, ezért a most következő információkat azzal a kikötéssel adjuk közre, hogy még nem véglegesek, azokat az érvénybe lépő pályázati kiírás fogja tartalmazni. Elvileg tehát több pont jár a magasabb iskolai végzettségű pályázóknak, a mezőgazdasági egyetemet végzett kapja a legmagasabb pontszámot, majd csökkenőben a mezőgazdasági líceumot vagy poszt­líceumot végzett pályázó, legkevesebbet pedig az, aki csak szakmai képzésen való részvételt igazoló aktát tud felmutatni a pályázat leadásakor. Pont jár a gazdaságok teljes átvételére (legtöbb három gazdaság), a legtöbb pontot az kapja, aki hármat vesz át, innentől a pontszám csökken. (A gazdaságát átadó mezőgazdász a továbbiakban már nem szerepelhet a kifizetési ügynökségnél területalapú kéréssel és területekkel, illetve az állategészségügyi farmnyilvántartóban állatokkal, sem a helyi gazdalajstromban.) Pont jár a pályázónak abban az esetben, ha a területek saját tulajdonban vannak, vagyis nem bérelt földek. Pont jár, ha a pályázó korszerű, környezetkímélő mezőgazdaságot folytat, vagy az üzleti tervében olyan beruházásokat valósít meg a támogatás segítségével, amelyek környezetkímélők, és megújuló energiaforrásokat használ a gazdaságában. Az új stratégiai tervben nem különítenek el pénzalapot a hegyvidéki gazdálkodók pályázataira, de mostani információink szerint az lesz számukra a kárpótlás, hogy pontszámot kapnak a hátrányos gazdasági helyzetűnek számító hegyvidéki gazdálkodásra. Az utolsó pontszerzési lehetőség pedig az, ha a pályázó valamely szövetkezet vagy termelői csoport tagja, és mezőgazdasági termékeinek több mint felét ezen keresztül értékesíti.