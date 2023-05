Mindenki 65 évesen

Eszerint a módosítási javaslatok csütörtökre lesznek készen, és a változásokat fokozatosan vezetik majd be. A megállapodásról a tárcavezető kifejtette, a nyugdíjkorhatárt a közszférában fokozatosan 65 évre emelik. A nyugdíjjogosultságok kiszámítása a járulékfizetési időszak fokozatos növelésével történik majd, ahogyan az az állami rendszerben előírt, hogy a számítás a teljes időszakra vonatkozzon. A szükséges szolgálati időt fokozatosan emelik azok esetében, akikre eddig ez nem vonatkozott a nyugdíj kiszámításánál.

Ugyanakkor megszüntetik a speciális törvények alapján történő nyugdíjakat és juttatásokat. A bírák sem választhatják majd meg, hogy milyen időszakra számítsák a nyugdíjukat, de ezt is csak fokozatosan vezetik be. A katonai és a belügyminisztériumi nyugdíjakat is megreformálják, de a már folyósított nyugdíjak nem csökkennek. A reform legfontosabb elve, hogy kiküszöbölje a nagy különbségeket a nyugdíjrendszerben, de az átmenet nem lehet drasztikus, felelősen kell dönteni – idézi a hírportál a minisztert. Budăi kifejtette, a módosító javaslatok egy része már elkészült, azt az utasítást kapták, hogy szerda estig összegezzék az indítványokat, ezeket a kormány csütörtökön terjesztené a parlament elé. Marius Budăi örömmel nyugtázta, hogy megállapodtak az Európai Bizottsággal, és szavatolta, hogy ezt tiszteletben is fogják tartani.