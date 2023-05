Ünnepi szentmise keretében tett vallást hitéről huszonhét fiatal vasárnap a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközségben, fogadalomtételük napján első alkalommal vehettek úrvacsorát is.

Egyházi beszédét Péterfi Ágnes lelkész Mikeás próféta gondolataira építette: „Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” A jeles eseményre tavaly október óta készültek a fiatalok, s mint azt Péterfi Ágnes jelezte, arra törekedtek, hogy ezek a találkozások ne csupán arról szóljanak, hogy megtanulják a kátét, de szerették volna, hogy jobban megismerjék vallásukat és az egyházközségi életet, hogy tudjanak az ifjúsági egyletről vagy éppen a nőszövetségről is. Igyekeztek megismertetni velük a szabadságot és a felelősséget egyaránt, s a szabadság érzése mellett erősíteni bennük azt, hogy minden cselekedetükért, döntésükért felelősséggel tartoznak. Alkalmat teremtettek továbbá arra is, hogy a konfirmálásra készülők szabad beszélgetéseken valljanak hitről, Istenről, a vele való találkozásról, de volt sok játékkal teli óra és összerázó napok is, amikor az ifjak a templomban alhattak, együtt dolgoztak és vettek részt tevékenységekben. „Azt várjuk tőlük, hogy az egyház az életük része legyen, s ha életükben meglátszik a vallásosság, akkor már nyertünk” – fogalmazta meg a lelkész.