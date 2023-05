Zene

AKADÉMIAI ZONGORAHANGVERSENY. A bukaresti Muze ART Egyesület és az Árkosi Kulturális Központ rendkívüli zongorakoncertet szervez Sepsiszentgyörgyön. Ma 19 órától az Olt utca 6. szám alatti Zeneházban fellép Miruna-Mihaela Măciucă, a George Enescu Nemzeti Zeneművészeti Főiskola diákja (Mihaela Zamfirescu osztálya), aki 2022-ben első díjat nyert a 16. nemzetközi zongoraversenyen a portugáliai Caminhában. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 10 lej.

Rajtol a 2. SepsiBook

Május 25–28. között zajlik a Sepsi Arénában a 2. SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál. A csütörtöki program: 11 órától a Porondon: Humorról – komolyan. Bemutatkozó beszélgetés Kertész Erzsi íróval; a Grundon Könyvtől könyvig az Arénában – kiscsoportos játék Demeter Éva pedagógussal, animátorral. 12 órától: A szomjas troll és egyéb furcsaságok – Varró Dániel költő és Molnár György gitáros verskoncertje gyermekeknek (Porond). 13 órától Illusztrációs műhely Kürti Andreával (8–10 éveseknek, Körönd). 13 órától Könyvtől könyvig az Arénában – kiscsoportos játék Demeter Éva pedagógussal, animátorral (9–12 éveseknek, Grund); Egy illusztrátor, aki író – bemutatkozó beszélgetés, meseolvasás Szabó Imola Juliannával (6–8 éveseknek, játSZÓtér); Derűs irodalomóra László Noémi költővel (10–14 éveseknek, konferenciaterem). 14 órától Könyvcsata – sepsiszentgyörgyi diákcsapatok irodalmi vetélkedője (Porond); Hogyan készül a könyv? – rendhagyó irodalomóra Harcos Bálint íróval (8–12 éveseknek, konferenciaterem). 17 órától megnyitó a Porondon: Kemény István költő, író, Bogdan Suceavă író, matematikus, Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Szonda Szabolcs, a SepsiBook programigazgatója. 17.30 órától: Így él Petőfi! – Szabó Imola Julianna kollázskiállítása (Porond), 17.45 órától Képmesék – kiállítás Karda Zenkő illusztrátor alkotásaiból (Porond). 18 órától Költőtükör: Ki vagy (nekem), Petőfi Sándor? – Kemény István, László Noémi és Markó Béla költők, írók pódiumbeszélgetése (Porond). 18 órától kerekasztal-beszélgetés a Cerkabella Kiadó szerzőivel (Körönd). 18 órától Dubb László Majdnem csodák és Káli István Ki gyújtott a katlan alá? – kettős könyvbemutató (konferenciaterem). 19 órától Botházi Mária Fűnyíró a Tündérkertben – könyvbemutató (Porond); a Köröndön Közönségtalálkozó – Sega: Namaste. Aventuri spirituale; a Grundon: A jövő virtuális múzsája. Beszélgetés a mesterséges intelligenciáról az irodalmi alkotások vonatkozásában – Bakó Rozália Klára egyetemi oktató, Kovács-Ungvári Rebeka marketing-szövegíró, Miklóssi Szabó István író, IT-s vállalkozó; a konferenciateremben: Nem vagyok, csak mások látnak – (színházi) kísérlet József Attilával (előadja: Mucha Oszkár). 20 órától a konferenciaterem előterében: a Horațiu Mihaiu: Scenografi români contemporani című kötete megjelenését kísérő, színházi díszletek fotóiból összeállított kiállítás megnyitója. 20.30 órától Szívdesszert: Varró Dániel költő és Molnár György gitáros verskoncertje felnőtteknek és örök gyermekeknek (Porond). A SepsiBook rendezvényeire a belépés ingyenes.

Színház

REFLEX5. A Reflex Nemzetközi Színházi Fesztivál ötödik kiadásának második modulját május 21–26. között tartja Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház. Ma 17 és 20 órától a budapesti Katona József Színház előadása, Henrik Ibsen Hedda Gabler című darabja látható Székely Kriszta rendezésében a Háromszék Táncstúdióban. Z 19 órától a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színházban Yann Verburgh: La ronde (r.: Eugen Jebeleanu). A produkció csak 18 éven felüli nézőknek ajánlott. Csütörtökön 18 órától a Tamási Áron Színház nagytermében (színpadra épített nézőtérrel) Pass Andrea: Napraforgó (r.: Radu Afrim) Z 21 órától a Háromszék Táncstúdióban N. V. Gogol: Egy őrült naplója; a budapesti Orlai Produkciós Iroda, a Füge, a Maszk és a Katona József Színház közös produkciója Bodó Viktor rendezésében. Pénteken: 16 és 20 órától a Háromszék Táncstúdióban N. V. Gogol: Egy őrült naplója; a budapesti Orlai Produkciós Iroda, a Füge, a Maszk és a Katona József Színház közös produkciója Bodó Viktor rendezésében.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16 órától Halálos iramban 10. (magyarul beszélő), 16.30-tól Macskarisztokraták (románul beszélő), 18.15-től Ráadásszerelem (román feliratos), 18.30-tól Könyvklub: A következő fejezet (magyarul beszélő), 20.15-től Az ártatlan (román feliratos), 20.30-tól Halálos iramban 10. (magyarul beszélő).

Tánc

VENDÉGELŐADÁS. A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Boldogasszony tenyerén című előadásával lép fel Sepsiszentgyörgyön május 31-én, szerdán 19 órától a Tamási Áron Színházban. Jegyek elővételben a központi jegyirodában kaphatóak. A jegy ára 25 lej, kedvezményesen diákoknak és nyugdíjasoknak 15 lej.

TÁNCHÁZ. Május 26-án, pénteken 20 órától a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban zenél a Folker együttes. Házigazdák: Both Eszter és Portik Norbert, akik felcsíki táncokat oktatnak. A belépés ingyenes.

Tudományos előadás

Ferencz Orsolya villamosmérnök, űrkutató, űrkutatásért felelős miniszteri biztos Burokban született emberiség címmel tart előadást Sepsiszentgyörgyön a Fidelitas Hotel konferenciatermében május 25-én, csütörtökön 18 órától a Mathias Corvinus Collegium Egyesület szervezésében. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Állampogársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Gidófalván a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, anyasági, életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Kicsengetések Háromszéken

Május 26-án, pénteken 10 órától a sepsiszentgyörgyi Constantin Brâncuși Szakközépiskolában és a kézdivásárhelyi Gábor Áron Szakközépiskolában, 11 órától a kézdivásárhelyi dr. Csiha Kálmán Református Kollégium diákjainak a református templomban; 27-én, szombaton 9 órától a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskolában és 10 órától a Mihai Viteazul Főgimnáziumban tartanak kicsengetést.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Nagyborosnyón és Kisborosnyón, csütörtökön Cófalván, Várhegyen, Lécfalván és Feldobolyban, pénteken Nagypatakon.

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy az új vezetékre való rácsatlakozás miatt ma 14 és 19 óra között – az Ipari Park kérésének eleget téve – szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Szépmezőn, beleértve az Ipari Park épületét is. * A főcsap cseréje miatt május 25-én, csütörtökön 9 és 12 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Kovásznán a Szabadság úton: 19-es szám, 2-es tömbház A, B lépcsőház; 20-as szám, 2-es tömbház D, E lépcsőház; 21-es szám, 3-as tömbház A, B lépcsőház; 22-es szám, 3-as tömbház, D, E lépcsőház; 23-as szám, 1-es tömbház, A, B, C, D lépcsőház. A Fenyők utcában a 2-es szám, 1-es tömbház A, B lépcsőházaiban, az Aurel Vlaicu utcában a 8-as szám, 2-es tömbház C lépcsőházában; a 4-es tömbház, A, B lépcsőházaiban. Amennyiben a szolgáltatás újraindításakor hiányosságokat észlelnek, a fogyasztók a következő telefonszámokon jelezhetik panaszaikat: 0744 326 104 vagy 0267 315 393.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Richter II. gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 351 025). Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár a szolgálatos.