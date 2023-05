Emberhátrányban Bálizs Bence mindent fogott, majd Sofron István megszerezte a vezetést, kapásból mattolta az osztrák kapust. Magyar fórban Marco Rossi végigcikázott a pályán, aztán a hálóba továbbított. A szünet előtt Thomas Raffl is kiült a palánkra, így 39 másodperccel a pihenő előtt megszületett a torna első magyar létszámfölényes találata: Sebők Balázs lőtt passzába Sofron tette bele a botot, a korong pedig a léc alá csapódott. Nagy iramban, sok ütközéssel és egy hatalmas Bálizs-védéssel indult a második harmad. Aztán Horváth Milán takarásból leadott távoli próbálkozása talált utat a hálóba, amire a 27. percben egy kapu előtti kavarodást követően Steven Strong válaszolt. Sebők másodszor is kiült, és ezt is kihasználta a rivális: Lukas Haudum kapásból egyenlített. A harmadik játékrészben a tét és a idő miatt egyre több lett a hiba, fokozódtak az izgalmak. Az első gólig tartó ráadásban Berndhard Starkbaum hatalmasat hárított lábbal, majd Bálizs maszkkal védett. A rávezetésekben Papp Kristóf, Galló Vilmos, Hári János és Nagy Gergő hibázott, a túloldalon azonban Manuel Ganahl és Dominique Heinrich belőtte a korongot.

Eredmény: Ausztria–Magyarország 4–3 (gólszerzők: Marco Rossi 13., Steven Strong 27., Lukas Haudum 38., illetve Sofron István 9., 20., Horváth Milán 25.) – szétlövés után.