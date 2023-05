A tegnapi tárgyalások sem vezettek eredményre, folytatódik az általános sztrájk a tanügyben – jelentette be a kormány képviselőivel folytatott egyeztetéseket követően Simion Hăncescu, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének (FSLI) elnöke. Nicolae Ciucă miniszterelnök ugyanakkor felhívást intézett a tanárokhoz, hogy hagyjanak fel a munkabeszüntetéssel, mert ez az időszak rendkívül fontos a diákok számára, és nem tartja hasznosnak a sztrájk folytatását a szülői egyesületeket tömörítő országos szövetség sem.

Simion Hăncescu elmondta, nem történt számottevő előrelépés a keddi „informális egyeztetésen”, de a kormány ígéretet tett arra, hogy „végez néhány számítást”. Hozzátette, a három szakszervezeti szövetség vezetői egyeztetnek szerdán 17 órától a FSLI székhelyén, és a kormány képviselőit is meghívták a találkozóra, „hátha holnap előállnak egy meglepetéssel”. Mint hangsúlyozta, továbbra is azt követelik a kormánytól, hogy fogadjon el egy külön jogszabályt a pedagógusok béremeléséről, amely az új közalkalmazotti bértörvény hatálybalépéséig lenne érvényben. Simion Hăncescu megjegyezte, csütörtökön nagyszabású tüntetést terveznek az oktatási szakszervezetek.

Folytatódik a párbeszéd a tanügyi szakszervezetekkel, mivel az oktatás továbbra is nemzeti prioritás a kormánykoalíció számára – jelentette ki tegnap Nicolae Ciucă miniszterelnök, hangsúlyozva azonban, hogy a kért intézkedések egy része jelenleg nem valósítható meg a költségvetési hiánycél túllépésének kockázata nélkül. Kifejtette, mandátuma átvétele óta mindent megtett azért, hogy az oktatás több pénzt kapjon. Rámutatott, 2022-ben kétmilliárd lejjel növelték az oktatás büdzséjét, az idén pedig hatmilliárd lejjel. Hangsúlyozta azonban, hogy senki nem feltételezheti azt, hogy egy állandóan fejlődő rendszerre alkalmazott egyszerű képlettel meg lehet oldani az évek hosszú sora óta húzódó problémákat. Azt is nyomatékosította, hogy az oktatási rendszer problémáit nem lehet megoldani a tanév befagyasztásával. Leszögezte, hogy részéről nem lenne tisztességes és helyes, hogy a kormányfőcserekor egy problémákkal megterhelt mandátumot adjon át a koalíciós partner miniszterelnöknek. Nyomatékosította továbbá, hogy a kormányfőcsere után nem fogja átvenni a fejlesztési minisztérium vezetését.

A kormány képviselői­vel folytatott tegnapi tárgyalások után a szülői egyesületeket tömörítő országos szövetség elnöke, Iulian Cristache a sajtónak elmondta, mindenképpen párbeszédre van szükség a kormány és az oktatási szakszervezetek között, de ha egy hétnél tovább elhúzódik a felek közötti megegyezés, veszélybe kerül a nyolcadikosok képességfelmérő vizsgájának és az érettséginek a megszervezése. „Nem tartjuk hasznosnak a sztrájk folytatódását, mert ez a vizsgák elhalasztásához vezethet. A diákoknak jogukban áll letenni ezeket a vizsgákat, senki nem szórakozhat életük egy évével. Ezért akartunk ma találkozni a kormány képviselőivel” – fogalmazott a szülői szövetség vezetője.

A Tanulók Országos Tanácsának elnöke, Miruna Croitoru azt nyilatkozta, szeretnék, ha mielőbb véget érne az általános sztrájk és folytatódna a tanítás. Hozzátette, miután a tanárok arra hivatkozva szüntették be a munkát, hogy nem bíznak a rendszerben, a tanulók is egyre inkább elveszítik a bizalmukat, ezért is káros ennek az állapotnak az elhúzódása.

Május 30-án és 31-én tartják meg a hatodikosok országos képességfelmérő vizsgáját, amelyet az eredeti ütemterv szerint ezen a héten szerdán és csütörtökön kellett volna megszervezni – közölte tegnap a tanügyminisztérium.