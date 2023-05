A számtalan kapcsolódás különböző emberekhez/társakhoz szükségszerű, hiszen mindannyian így „tanuljuk” meg saját életvitelünket. A különböző viszonyokból megtanuljuk, hogy mi magunk kit szeretnénk közel engedni, kivel azonos az értékrendünk, a mentalitásunk, egyáltalán mi a közös jó. Továbbá azt is megtanuljuk, hogy milyen az a „másik”, akivel nem értünk egyet, nem vagyunk egy hullámhosszon és kizárjuk életünkből.

Idővel a sok haver, barát lemorzsolódik, a fiatal új családot alapít, és a nagybetűs élet elkezdődik. Beindul a mókuskerék – család, munka, gyerek. És ekkor derül ki, mit is tanultunk meg kapcsolatainkból. Mert, ahogy a mondás is szól: „madarat tolláról, embert barátjáról lehet megismerni”.

Az élet megmutatja, választásaink milyennek bizonyultak, mennyire vagyunk nyitottak, megbízhatóak embertársainkkal szemben, mennyire mertük megnyitni szívünket és mertünk szeretni (vagy bezárkózni), milyen házasságban vagy párkapcsolatban élünk, kapcsolatainkban mennyire vagyunk önazonosak. Ezen kapcsolataink sokat mesélnek rólunk, ha hajlandóak vagyunk őszintén belenézni, mint egy tükörbe.

Nézz szét: milyen emberek vesznek körül? Milyen viszonyban vagy a szüleiddel, szomszédaiddal, kollégáiddal? Milyen a baráti társaságod? Mi a közös kapcsolódási pontotok (őszinte barátság, versengés vagy káros szenvedélyek)? Milyen párkapcsolatban/házasságban élsz? Esetleg miért vagy egyedülálló? Milyen a kapcsolatod gyerekeddel? – Hosszan lehet folytatni a sort.

Bármilyen válaszokat is kapsz a fenti vizsgálódás során, a kérdések célja nem az, hogy bárkit is hibáztassunk, hanem hogy vállaljuk saját kapcsolataink kialakulásában saját felelősségünket. Ha néhány választ módosítanánk, akkor ne környezetünket próbáljuk megváltoztatni, hiszen önmagunkon kívül senki mást nem vagyunk képesek megváltoztatni! Továbbá pedig, ha jó kapcsolatra vágysz, akkor vizsgáld meg azt is magadban, hogy Te mit tudsz nyújtani?

Keresztes Erika bizalmi tanácsadó