Képzeletbeli mentés

Egy vetített képes bemutató keretében megemlékeztek a madarak és fák nemzetközi napjáról, Gülcan Babir törökországi ESC önkéntes előadásában megismertette a diákokkal az Európai Szolidaritási Testület lehetőségeit, a Heal the earth, reloaded edition II (Gyógyítsd meg a földet, második, újratöltött kiadás) projekt ESC önkéntesei – Gülcan, Mariam és Soso – pedig számos kérdésre is választ adtak. A tanuló ifjúság is nap mint nap tapasztalja, hogy milyen drámai változásokon megy keresztül Földünk és közvetlen környezetünk. Az ez irányú nevelés célja tudatosítani a diákokban, hogy csak környezettudatos magatartással lehet ezeket a folyamatokat lelassítani. Eredményt csak a hatékony megelőzés biztosíthat.

A tevékenység második felében a kilencedikes, tizedikes és tizenegyedikes fiatalok – több mint 80 diák – csapatokra osztva különböző zöld praktikákat, konkrét megoldásokat és stratégiákat dolgoztak ki egy képzeletbeli település megmentésére. Minden csoport más-más intézmény szerepében próbálta a szennyeződésektől megfertőződött települést megmenteni: voltak, akik a helyi önkormányzatot, egy iskolát, vendéglőt, bevásárlóközpontot vagy farmot képviseltek. A stratégiák kidolgozása után minden csapat bemutatta egymásnak a terveit, majd közösen megbeszélték azokat. Mind a hét csoport nagyon hatékonynak mutatkozó megoldásokat fejlesztett ki, így bátran kijelenthetjük, hogy sikeresen megmentrtték a helységet az őt ért szennyezésektől. Az Egy képzeletbeli település megmentése elnevezésű interaktív foglalkozás a Zöld Nap suliprojektje, mely az Európai Szolidaritási Testület támogatásával valósul meg, és nagy sikernek örvend a diákok körében. A rendezvényről készült fotók megtekinthetők a Zöld Nap Egyesület Facebook-oldalán.

Ráduly Attila