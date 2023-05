A korábbi szociáldemokrata politikus, Slatina város volt polgármestere román hivatalos források szerint Észak-Olaszországban, Milánó környékén bujkált, ahol több üzleti érdekeltséggel is rendelkezik, mégis délen, Nápoly közelében adta fel magát. A Liviu Dragnea volt PSD-elnök által pénzügyi zseninek nevezett Vâlcovot befolyással való üzérkedés és pénzmosás miatt a hónap elején ítélte hatévi letöltendő börtönbüntetésre a legfelsőbb bíróság, az exminiszter azonban – számos elítélt politikushoz és intézményvezetőhöz hasonlóan – már korábban külföldre menekült. A feltételezések szerint Bari városának ítélőtábláján próbálkozott megakadályozni a kiadatási eljárást, korábban ugyanis ez a bíróság már több esetben is a román hatóságok által körözött személyek javára döntött kiadatási ügyekben. Alapfokon Vâlcov nyolc évet kapott, ezt a legfelsőbb bíróság azért csökkentette hatra, mert a tisztséggel összeférhetetlen pénzügyletek bűncselekménye elavult. Arról az ügyről van szó, amelynek során a volt miniszter lakásán, részben hamis falak mögé rejtve, több mint száz értékes festményt találtak az ügyészek. Vâlcov közvetítőkön keresztül szerezte be az alkotásokat. (Krónika)

PERELIK AZ ÁLLAMELNÖKÖT. Beperelte az elnöki hivatalt a Recorder újságírója, Anca Simina, mert nem volt hajlandó leközölni, mennyibe kerülnek Klaus Iohannis utazásai. Az újságíró többször is hiába fordult az elnöki hivatalhoz, hogy Klaus Iohannis államfő külföldi látogatásairól szerezzen meg információkat, például hogy mennyibe került az általa használt luxusgép bérleti díja, amivel Ázsiába utazott, a válasz mindig ugyanaz volt, nevezetesen, hogy az információ titkos. Hogy megértse, hogyan működik az elnöki adminisztráció titoktartási gépezete közérdekű információk terén, Simina egy tesztet is elvégzett. „Megkértük az elnöki adminisztrációt, hogy közölje velünk Iohannis elnök első hivatalos repülőútjának költségeit 2015 januárjában. Ezt az információt már megkaptuk ugyanattól az intézménytől, amely korábban kérésre bármelyik újságírónak kiadta. Paradox módon 2023-ban azt mondták nekünk, hogy ezek is titkosak” – írta a Recorder riportere, aki azt reméli, hogy a bíróság átláthatóságra kényszeríti az államot. (Transtelex)