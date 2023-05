Lapunk megkeresésére Kovács László, Árapatak község polgármestere megerősítette, hogy a katasztrófavédelem munkatársai, valamint további szakemberek elvégezték a kárfelmérést, és arra a következtetésre jutottak, hogy az épületben és a berendezésben a lángok által okozott kár eléri a 250 ezer eurót. A községvezető szerint várhatóan a jövő héten születik döntés arról, hogy merre induljanak el a forráskereséssel, akár az is előfordulhat, hogy a kezelőközpont átépítésére pályáznak, ahogy tette azt Bodok önkormányzata a hasonló, szintén a Borviz útja projekt keretében megépült központ esetében, de más elképzelést is számba vesznek. Nicolae Cucu alpolgármester korábban arról számolt be, hogy a lángok a tetőszerkezetet teljességgel tönkretették (nagyjából ötszáz négyzetméteren), de a tűz miatt és az oltás során a vízvezetékrendszer is megrongálódott, károsodott a bútorzat is.

Amint arról beszámoltunk, az előpataki kezelőközpontban vasárnap csaptak fel a lángok, a megyei katasztrófavédelem több járműve is kivonult oltani, segítséget kaptak a brassói szakfelügyelőségtől is, és végül hat óra után sikerült teljesen megfékezni a lángokat. Emberi sérülés nem történt, a bent tartózkodók időben kimenekültek. A katasztrófavédelem hétfőn közölte, hogy a tűz egy nem megfelelően karbantartott, túlhevült kéménytől indult.

Mint ismert, az előpataki egyike annak az öt, hideg és meleg vizes medencékkel, szaunával ellátott kezelőközpontnak – a másik négy Bölönben, Hatolykán, Málnásfürdőn és Oltszemen található –, melyeket az európai uniós alapokból finanszírozott A borvíz útja beruházás részeként építettek Háromszéken. A kezdeti siker után a központok veszteségesen működtek, az önkormányzatok nem tudták fenntartani, ezért a legtöbbet bezárták – így a málnásfürdői és a bodoki is évek óta ebben a helyzetben van. Az egykori, méltán híres fürdőhely területén megépült előpataki létesítmény egyike volt a kivételeknek, eddig nagyjából zavartalanul működött, Brassó megyei vendégek látogatták elsősorban.